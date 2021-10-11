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Sağlık Ocağında korona testi yapılıyor mu?

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Sağlık Ocağında korona testi yapılıyor mu

Sağlık ocakları Korona testi yapıyor mu sorusu, Covid-19 şüphesi ile test yaptırmak üzere harekete geçen pek çok kişinin merak ettiği konular arasında yer alıyor. Koronavirüs testi yaptırmak için harekete geçmek isteyen vatandaşlar, evlerinin yakınında bulunan sağlık ocağı olarak bilinen Aile Hekimlikleri aracılığıyla bu işlemlerin yapılıp yapılamayacağını araştırıyor. Peki, Sağlık Ocağında korona testi yapılıyor mu? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

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Sağlık ocakları ya da yeni adıyla Aile Sağlık Merkezleri, korona testi yapıyor mu sorusu ile gündemde yer alıyor. Covid-19 şüphesi içerisinde bulunan vatandaşların araştırdığı Sağlık ocakları Covid (Koronavirüs) testi yapıyor mu sorusu ile harekete geçecek olan vatandaşlar, detaylı bilgi edinmek istiyor. Peki, korona testi sağlık ocaklarında yapılır mı? İşte, konu hakkında merak edilen bazı bilgiler

SAĞLIK OCAKLARI KORONA TESTİ YAPIYOR MU?

Koronavirus testi bazı hastanelerde yapılmaktadır. Bu hastaneler Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen testlere sahiptir.  

Eski adıyla Sağlık Ocakları olarak bilinen Aile Sağlığı Merkezleri ise bu test kitlerine sahip olup olmamaları durumuna göre işlem yapabilmektedir. Dolayısıyla en doğru bilgi, gidilmek istenen Aile Sağlığı Merkezi aranarak alınabilir.

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