Sağlık Ocağında korona testi yapılıyor mu?

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Sağlık ocakları ya da yeni adıyla Aile Sağlık Merkezleri, korona testi yapıyor mu sorusu ile gündemde yer alıyor. Covid-19 şüphesi içerisinde bulunan vatandaşların araştırdığı Sağlık ocakları Covid (Koronavirüs) testi yapıyor mu sorusu ile harekete geçecek olan vatandaşlar, detaylı bilgi edinmek istiyor. Peki, korona testi sağlık ocaklarında yapılır mı? İşte, konu hakkında merak edilen bazı bilgiler

SAĞLIK OCAKLARI KORONA TESTİ YAPIYOR MU?

Koronavirus testi bazı hastanelerde yapılmaktadır. Bu hastaneler Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen testlere sahiptir.

Eski adıyla Sağlık Ocakları olarak bilinen Aile Sağlığı Merkezleri ise bu test kitlerine sahip olup olmamaları durumuna göre işlem yapabilmektedir. Dolayısıyla en doğru bilgi, gidilmek istenen Aile Sağlığı Merkezi aranarak alınabilir.