Sağlık ocağında dehşet! Hemşireleri dövdü, hasta yakınını bıçakladı

Ayvalık ilçesine bağlı turistik Küçükköy Mahallesi'nde bulunan 5 No'lu Aile Sağlığı Merkezi'ne saat 09.00 sıralarında gelen E.B.K., yanındaki annesine zatürre aşısı yapılmasını istedi. Hemşireler, Aile Sağlı Merkezi'ndeki aşı depolama kapasitesinin 100 adet olduğunu ve aşı bulunmadığını, kendilerini listeye ekleyeceklerini söyledi. Bunun üzerine dışarı çıkan E.B.K. bir süre sonra geri dönerek bir anda hemşire Hande Ç.'nin kafasına yumruk atıp kafasını masaya vurdu. Diğer hemşire Ayşe B.'nin saçından tutup yerde sürüklerken, yardım etmeye gelen hemşire Ayşe S.'nin de koluna vurdu.

Olayı gören hasta yakınlarını ayırmak için geldiği sırada ise bıçağını çeken E.B.K., Abdullah S.'yi de bacağından bıçakladı. Sağlık ocağındakilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Bu sırada ilk müdahalesi sağlık ocağında yapılan Abdullah S. ardından Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Saldırgan E.B.K., jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Darp edilen 3 hemşirenin E.B.K.'den şikayetçi olduğu bildirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.B.K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Hemşirelerden biri, E.B.K.'nin serbest kaldığını öğrendiklerini ve işe gitmeye korktuklarını söyledi.

AİLE HEKİMLERİNDEN AÇIKLAMA

Balıkesir Aile Hekimleri Derneği adına açıklama yapan Dernek Başkanı Fevzi Turgut, şunları söyledi:

"Bugün sabah saatlerinde annesine aşı yaptırmak için Ayvalık 5 No'lu aile sağlığı merkezine getiren vatandaşımız aşı olmaması nedeniyle annesine nasıl aşı yapılmaz diye aşı odasına dalıp hemşire hanımları darp etmeye başlıyor. Bunun üzerine dışarıda bekleyen bir hasta yakını hemşire hanımları kurtarmak için araya girdiğinde, şahıs tarafından bıçaklanmış bulunmaktadır. Arkadaşlarımız hastaneden darp raporu almışlar, karakola gidip ifade verdiler. Basında çıkan haberler yüzünden kontrolsüz bir şekilde aşılanmaya gelen ve yetersiz kalan aşı tedariki yüzünden aile hekimliği çalışanlarının darbedileceği defaten basın açıklamaları ile anlatılmış ve uyarılmış olmasına rağmen hiç bir önlemin alınmayarak aile hekimliği çalışanlarının darba açık hale getirilmesinin sonucunu yaşamış bulunmaktayız. Bakanlığımız ve İl Sağlık Müdürlüğümüzce acilen gerekli önlemlerin alınması ve yerel basına mutlaka açıklama yapılması elzemdir. Sadece iş için varsayılan ama ne korumak için ne de haklarının ödenmesi için tek bir adım atılmayan sağlık çalışanlarının yok sayılmasından vazgeçilmelidir. Aile Sağlığı Merkezinde çalışan hekiminden, ebe, hemşire ve hizmetlisine kadar arkadaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz."