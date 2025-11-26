SaÄŸlÄ±k mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶z aÃ§tÄ±rmÄ±yor: Ekipler Ã§ilingirle girdi, malzemeler toplanÄ±p mÃ¼hÃ¼r vuruldu

Haberin DevamÄ±

Ä°lÃ§e SaÄŸlÄ±k MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ve Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleriyle yetkisiz saÄŸlÄ±k hizmeti verdiÄŸi belirlenen iÅŸletmeye operasyon dÃ¼zenledi. Åžekerhane Mahallesi'ndeki iÅŸletmeye Ã§ilingir yardÄ±mÄ±yla girildi.

'Merdiven altÄ±' olarak tabir edilen ruhsatsÄ±z iÅŸletmede ekiplerin yaptÄ±ÄŸÄ± aramalarda, tÄ±bbi uygulamalarda kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirilen ve suÃ§ unsuru taÅŸÄ±yan Ã§ok sayÄ±da tÄ±bbi malzeme ve cihaz bulundu. Ele geÃ§irilen malzemeler iÃ§in tutanak tutulurken, iÅŸletme hakkÄ±nda yasal iÅŸlem baÅŸlatÄ±ldÄ±. Ä°ÅŸletme ekipler tarafÄ±ndan mÃ¼hÃ¼rlenerek faaliyeti sonlandÄ±rÄ±ldÄ±.Â

Haberin DevamÄ±

Ä°lÃ§e SaÄŸlÄ±k MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mehmet BahadÄ±r SÃ¶nmez, ruhsatsÄ±z tÃ¼m iÅŸletmeler iÃ§in mÃ¼cadele edeceklerini belirterek, Alanya'da ruhsatsÄ±z gÃ¼zellik salonu, doktor muayenehanesi ve diÅŸ tedavisi veren merkez kalmayana kadar gereÄŸini yapacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â

Â

Â