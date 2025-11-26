×
GÃ¼nlÃ¼k EgazeteÂ© Copyright 2025 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžKullanÄ±m KoÅŸullarÄ±,Gizlilik PolitikasÄ±,Ä°letiÅŸim iÃ§in bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduÄŸunuz taktirde kullanÄ±m koÅŸullarÄ±nÄ± ve gizlilik politikasÄ±nÄ± kabul etmiÅŸ olursunuz.
HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
GÜNDEM DÜNYA BÄ°GPARA SPOR ARENA KELEBEK YAÅžAM YAZARLAR RESMÄ° Ä°LANLAR SON DAKÄ°KA
HABERLERGündem Haberleri

SaÄŸlÄ±k müdürlüÄŸü göz açtÄ±rmÄ±yor: Ekipler çilingirle girdi, malzemeler toplanÄ±p mühür vuruldu

GÃ¼ncelleme Tarihi:

#SaÄŸlÄ±k#Alanya#RuhsatsÄ±z Ä°ÅŸletme
SaÄŸlÄ±k mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶z aÃ§tÄ±rmÄ±yor: Ekipler Ã§ilingirle girdi, malzemeler toplanÄ±p mÃ¼hÃ¼r vuruldu
OluÅŸturulma Tarihi: KasÄ±m 26, 2025 10:01

Antalya'nÄ±n Alanya ilÃ§esinde ruhsatsÄ±z hizmet verdiÄŸi belirlenen iÅŸletme mÃ¼hÃ¼rlendi. Ä°lÃ§e SaÄŸlÄ±k MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mehmet BahadÄ±r SÃ¶nmez, ruhsatsÄ±z tÃ¼m iÅŸletmeler iÃ§in mÃ¼cadele edeceklerini belirterek, Alanya'da ruhsatsÄ±z gÃ¼zellik salonu, doktor muayenehanesi ve diÅŸ tedavisi veren merkez kalmayana kadar gereÄŸini yapacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â

Haberin DevamÄ±

Ä°lÃ§e SaÄŸlÄ±k MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ve Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleriyle yetkisiz saÄŸlÄ±k hizmeti verdiÄŸi belirlenen iÅŸletmeye operasyon dÃ¼zenledi. Åžekerhane Mahallesi'ndeki iÅŸletmeye Ã§ilingir yardÄ±mÄ±yla girildi.

Gözden KaçmasÄ±nCanlÄ± yayÄ±nda skandal KuranÄ± ve TÃ¼rk bayraÄŸÄ±nÄ± yakmaya Ã§alÄ±ÅŸtÄ±CanlÄ± yayÄ±nda skandal! Kur'an'Ä± ve Türk bayraÄŸÄ±nÄ± yakmaya çalÄ±ÅŸtÄ±Haberi görüntüle

SaÄŸlÄ±k mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶z aÃ§tÄ±rmÄ±yor: Ekipler Ã§ilingirle girdi, malzemeler toplanÄ±p mÃ¼hÃ¼r vuruldu

'Merdiven altÄ±' olarak tabir edilen ruhsatsÄ±z iÅŸletmede ekiplerin yaptÄ±ÄŸÄ± aramalarda, tÄ±bbi uygulamalarda kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirilen ve suÃ§ unsuru taÅŸÄ±yan Ã§ok sayÄ±da tÄ±bbi malzeme ve cihaz bulundu. Ele geÃ§irilen malzemeler iÃ§in tutanak tutulurken, iÅŸletme hakkÄ±nda yasal iÅŸlem baÅŸlatÄ±ldÄ±. Ä°ÅŸletme ekipler tarafÄ±ndan mÃ¼hÃ¼rlenerek faaliyeti sonlandÄ±rÄ±ldÄ±.Â 

SaÄŸlÄ±k mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶z aÃ§tÄ±rmÄ±yor: Ekipler Ã§ilingirle girdi, malzemeler toplanÄ±p mÃ¼hÃ¼r vuruldu

Haberin DevamÄ±

Ä°lÃ§e SaÄŸlÄ±k MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Mehmet BahadÄ±r SÃ¶nmez, ruhsatsÄ±z tÃ¼m iÅŸletmeler iÃ§in mÃ¼cadele edeceklerini belirterek, Alanya'da ruhsatsÄ±z gÃ¼zellik salonu, doktor muayenehanesi ve diÅŸ tedavisi veren merkez kalmayana kadar gereÄŸini yapacaklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.Â 

SaÄŸlÄ±k mÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶z aÃ§tÄ±rmÄ±yor: Ekipler Ã§ilingirle girdi, malzemeler toplanÄ±p mÃ¼hÃ¼r vuruldu

Â 

Â 

Haberle ilgili daha fazlasÄ±:
#SaÄŸlÄ±k#Alanya#RuhsatsÄ±z Ä°ÅŸletme

BAKMADAN GEÇME!