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Sağlık merkezinde pencereden muayeneye inceleme! Hastalar içeri alınmaya başlandı

#ANTALYA#Sağlık Merkezi#İnceleme
Sağlık merkezinde pencereden muayeneye inceleme Hastalar içeri alınmaya başlandı

Antalya’da, sağlık merkezinde hastaların içeri alınmaması, doktorların hastaları pencereden veya dışarı gelerek kontrol etmesinin DHA tarafından gündeme getirilmesinin ardından İl Sağlık Müdürlüğü inceleme başlattı. DHA'nın haberinin ardından hastalar, sağlık merkezinin içine yeniden alınmaya başlandı.

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Muratpaşa ilçesine bağlı Yüksekalan Mahallesi'nde bulunan 30 No'lu M. İhsan Oğul Aile Sağlığı Merkezi'ne giden hastalar, ilginç durumla karşılaşıyor. Hastalar, önce etrafı şeffaf branda ile kapalı alanda bulunan görevliye kimlik numarasını söylüyor ardından görevli, hastalara doktorun ya dışarı geleceğini ya da yan taraftaki odanın camına giderek, görüşeceğini belirtiyor. İlk önce şaşkınlık yaşayan hastalar, sağlık merkezi önüne kurulan brandanın altında doktorun gelmesini bekliyor. Gelen doktor, hastaya şikayetini sorduktan sonra reçete yazmak için tekrar odasına gidiyor. Bazı doktorlar ise odalarında kapalı camın arkasında, hastaya ne şikayeti olduğunu soruyor ve reçete yazıyor.

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O ANLAR KAMERADA

Sağlık merkezinde yaşanan bu olay ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Doktorun, muayene olmak isteyen hastayı önce sağlık merkezi dışına çağırdığı görülüyor. Hastanın "İçeri geçilmiyor mu?" sorusuna doktor, "Pandemi nedeniyle biz hasta olmayalım, diye hastaları içeri almıyoruz, 2 kez Covid geçirdim" diye cevap veriyor. Hastanın diğer sağlık merkezlerinde içeri alındığını söylemesi üzerine doktor, "Bizim havalandırmamız yeterli değil" yanıtını verirken, kapı önündeki kişiye ne şikayeti olduğunu soruyor ve telefonunun ışığıyla bademciğine bakıyor.

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İNCELEME BAŞLATILDI, HASTALAR İÇERİ ALINDI

DHA’nın haberinin ardından İl Sağlık Müdürlüğü tarafından sağlık merkezinde yaşananlarla ilgili inceleme başlatıldı. Ayrıca hastaların artık sağlık merkezinin içine alınmaya başlandığı görüldü.

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#ANTALYA#Sağlık Merkezi#İnceleme

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