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Sağlık merkezinde hastayla ilişkiye girmekle suçlanan doktor açığa alındı

#Adana#Doktor#Yüreğir
Sağlık merkezinde hastayla ilişkiye girmekle suçlanan doktor açığa alındı

ADANA'da, bir aile sağlık merkezinde görevli doktor İ.H.S. (53), hastalarını taciz edip, ilişkiye girdiği iddiasıyla yapılan şikayetler üzerine başlatılan inceleme sonrası valilik tarafından açığa alındı.

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Merkez Yüreğir ilçesindeki Levent Mahallesi'nde bazı hastalar, muayene ve tedavi için gittikleri aile sağlık merkezinde doktor İ.H.S. tarafından elle ve sözlü taciz edildiklerini hemşire ve diğer doktorlara anlattı. Bunun üzerine hemşire ve doktorlar, İ.H.S. ile görüşüp uyarılarda bulundu. Ancak İ.H.S.'nin tacizlere devam ettiği, 4 hastası ile merkezde cinsel ilişkiye girdiği öne sürüldü.

Doktor ve hemşirelerin, bu durumdan şüphelenerek doktorun ilişkiye girdiği iddia edilen hastalardan birini geldiğinde takip edip, suçüstü yakaladıkları öne sürüldü. Bu olaydan sonra hemşire ve doktorlar, mesai arkadaşlarından şikayetçi oldu. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından konuya ilişkin idari inceleme yapıldı. Müdürlük, incelemenin ardından Adana Valiliği'ne İ.H.S.'nin açığa alınması konusunda rapor verdi. Valilik, doktoru açığa alıp, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Doktorun eşi de bu olayların gün yüzüne çıkması üzerine boşanma davası açtı. Doktorla muayene için gelip cinsel ilişkiye girdiği öne sürülen kadının da birlikte olduklarını doğruladığı kaydedildi. Savcılık doktor hakkında soruşturma başlattı.

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#Adana#Doktor#Yüreğir

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