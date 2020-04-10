Sağlık merkezi önünde koronavirüs testi için örnek alındı

Sultangazi İsmetpaşa Mahallesi'nde bulunan Piri Reis Aile Sağlık Merkezi'nde bir çalışanın koronavirüs testinin pozitif çıktığı öne sürüldü. Bunun üzerine İl Sağlık Müdürlüğü'nden 2 sağlık çalışanı, Aile Sağlık Merkezi'ne gelerek, diğer sağlık çalışanlarına koronavirüs testi için örnek aldı. Aile sağlık merkezinin önünde yapılan uygulamayı vatandaşlar da meraklı gözlerle izledi.