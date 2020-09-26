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Güven HASBAŞ/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)
Haber Giriş: 26.09.2020 - 16:57 | Son Güncelleme:

Sağlık memurunu darbedenler adliyeye sevk edildi

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Sağlık memurunu darbedenler adliyeye sevk edildi
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SAKARYA Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık memurunu darbeden hasta V.K. (41) ile 4 yakını yakalanarak gözaltına alındı. V.K.’nin sevgilisinin evinde saklandığı öğrenildi.

Sağlık memurunu darbedenler adliyeye sevk edildi

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin acil servisinde görevli sağlık memuru Celalettin Karabıyık, önceki gün pansuman yaptığı V.K. ile yakınları tarafından darbedildi. Yaşanan arbede sırasında sağlık çalışanına cerrahi makası saplamak isteyen V.K. ile yakınları kaçtı. Polisin yaptığı çalışmayla sağlık memurunu darbettikten sonra sevgilisinin evinde saklandığı öğrenilen V.K. ve olaya karıştıkları tespit edilen O.Ö. (29), G.K. (19), G.K. (42) ve F.G. (55) gözaltına aldı. 5 kişi emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

 

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