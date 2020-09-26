Sağlık memurunu darbedenler adliyeye sevk edildi



Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin acil servisinde görevli sağlık memuru Celalettin Karabıyık, önceki gün pansuman yaptığı V.K. ile yakınları tarafından darbedildi. Yaşanan arbede sırasında sağlık çalışanına cerrahi makası saplamak isteyen V.K. ile yakınları kaçtı. Polisin yaptığı çalışmayla sağlık memurunu darbettikten sonra sevgilisinin evinde saklandığı öğrenilen V.K. ve olaya karıştıkları tespit edilen O.Ö. (29), G.K. (19), G.K. (42) ve F.G. (55) gözaltına aldı. 5 kişi emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.