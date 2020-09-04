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Haber Giriş: 04.09.2020 - 19:06 | Son Güncelleme:

Sağlık lisans tamamlama yerleştirme işlemleri yapıldı!

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Sağlık lisans tamamlama yerleştirme işlemleri yapıldı!
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Sağlık lisans tamamlama yerleştirme işlemleri yapıldı. Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) sağlık lisans tamamlama yerleştirme işlemlerini tamamladığını duyurdu. İşte, konuya dair ayrıntılar...

Yükseköğretim Kurulundan (YÖK) yapılan açıklamaya göre, yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların elektronik kayıt işlemleri, YKS e-kayıt tarihlerini takiben 9-17 Eylül, kayıt işlemleri ise 21-25 Eylül'de yapılacak.

Bu süreler içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedecek.

Yerleşen adaylardan önlisans öğrenimlerini yurt dışında tamamlayanların kayıt işlemleri ilgili üniversiteler tarafından alınacak, elektronik kayıt yapılmayacak.

Kayıt aşamasında gerekli olan belgeler ilgili üniversitelerden öğrenilebilecek.

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