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Sağlık kontrolüne getirilen yükümlüyü kaçırmaya çalıştılar: O anlar kamerada

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#Bursa#Hastane#Yükümlü
Sağlık kontrolüne getirilen yükümlüyü kaçırmaya çalıştılar: O anlar kamerada
Oluşturulma Tarihi: Şubat 07, 2025 10:59

Bursa’da, 'Ruhsatsız silah ve mermileri satın almak ve bulundurmak' suçundan kesinleşmiş 4 yıl hapis cezasıyla aranırken polis tarafından yakalanan Oktay Akgöl, sağlık kontrolüne getirildiği hastanede, 3 arkadaşı tarafından kaçırılmak istendi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Gürsu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 30 Ocak’ta, 'Ruhsatsız silah ve mermileri satın almak ve bulundurmak' suçundan kesinleşmiş 4 yıl hapis cezasıyla aranan Oktay Akgöl’ü yakaladı.

Sağlık kontrolüne getirilen yükümlüyü kaçırmaya çalıştılar: O anlar kamerada

Akgöl, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere götürüldüğü Gürsu Cüneyt Yıldız Devlet Hastanesi’nde 3 arkadaşı tarafından kaçırılmak istendi. Hastane asansöründe başlayıp, koridorda devam eden tartışma ve arbede saniye saniye güvenlik kamerasına yansırken, polis ekipleri, firari hükümlüyü kaçırmak isteyen Mehmet Ali, Mücahit Ataç ve R.K.'yi de gözaltına aldı.

Sağlık kontrolüne getirilen yükümlüyü kaçırmaya çalıştılar: O anlar kamerada

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2 ARKADAŞI DA TUTUKLANDI

Hakkında yakalama kararı bulunan firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderilirken, 3 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mehmet Ali ve Mücahit Ataç, 'Kamu görevlisinin görevini yapmasını engellemek amacıyla cebir ve tehdit' suçlarından tutuklandı, R.K. isimli şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Sağlık kontrolüne getirilen yükümlüyü kaçırmaya çalıştılar: O anlar kamerada

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#Bursa#Hastane#Yükümlü

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