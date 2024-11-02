Sağlık kontrolü için getirilen şüpheli, hastane önünde silahlı saldırıya uğradı: Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama

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Olay, saat 11.00 sıralarında ilçe merkezinde bulunan Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesi'nin acil servis girişinde meydana geldi. 'Kasten yaralama, tehdit ve hakaret' suçlarından dün gözaltına alınan ve sağlık kontrolü için polis ekipleri tarafından hastaneye getirilen Aydın Tokay, husumetlisi olduğu öne sürülen G.D.'nin silahlı saldırısına uğradı. G.D.'nin ateşlediği tabancadan çıkan kurşunlar, Tokay ile 1 hastane görevlisi ve 1 kadın yaralandı. G.D. polis tarafından bacaklarından vurularak etkisiz hale getirilirken, ağır yaralanan Aydın Tokay kurtarılamadı. 2 yaralı ile saldırgan G.D.'nin tedavisi sürerken, başından vurulan hastane görevlisinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Van Valisi Ozan Balcı, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

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VALİ BALCI'DAN AÇIKLAMA

Vali Balcı, "Dün gece 2 vatandaşımız arasında kişisel alacak- verecek anlaşmazlığından dolayı kavga çıkıyor. Bu kişilerin polise başvurması üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatıyla kasten yaralama, darp iddiasıyla ilgili kişi gözaltına alınıyor. Bugün de kasten yaralama cebir iddiasıyla şüpheli kişi, adliyeye intikal ettirilmek üzere polislerimiz tarafından Erciş Devlet Hastanesi'ne getiriliyor. Burada sağlık raporu alıp akabinde adliyeye intikal edilmek üzereyken hastanenin girişinde husumetli olduğu kişi tarafından silahlı saldırıya uğruyor. Maalesef vatandaşımız hayatını kaybetti. Silahla saldıran kişinin etrafa rasgele ateş açması sonucunda da yönlendirme personeli olarak çalışan bir sağlık çalışanımız ağır yaralanıyor ve yaralımız ameliyata alınıyor. Doktorlarımızın yoğun çabalarına rağmen maalesef kendisini kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. Sevenlerinin, yakınlarının başı sağ olsun. Ayrıca silahlı saldırıda bulunan kişiyi etkisiz hale getirmek için polisimiz de zor kullanma sınırları içeresinde bacağından yaralayarak etkisiz hale getirdi" dedi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Van'ın Erciş ilçesinde hastane önünde yaşanan ve 2 kişinin öldüğü 2 kişinin de yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili bakanlıktan açıklama geldi. Sağlık Bakanlığı'ndan olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Hastaneler, vatandaşlarımıza şifa dağıtan, hastalarımızın derdine derman olmaya çalışan güzide kurumlarımızdır. Sağlık kurumlarımızda bu tür hadiselerin yaşanmasını hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. Hayatını kaybeden hasta yönlendirme personelimiz Emrah Budak'a yüce Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Tedavisi hastanelerimizde devam etmekte olan yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz" denildi.