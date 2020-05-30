Sağlık kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Gündelik yaşamda en yaygın olarak kullanılan sözcüklerden biri olarak sağlık öne çıkmaktadır. Bu doğrultuda Türk Dil Kurumu üzerinden sağlık kelimesi için eş anlamlı olarak, ‘sıhhat’ sözcüğü ele alınmaktadır. Her iki kelime de anlam açısından aynı ifadeyi taşıyor.

Sağlık Eş Anlamlısı

Ruhun ve vücudun sıhhat içerisinde olması, esenlik şeklinde sağlık kelimesi ifade edilmektedir. Bu kelimeyi birden fazla sözcük ile beraber ifade etmek mümkün.

- Sıhhat,

- Afiyet,

- Esenlik,

Gündelik hayatın içerisinde cümlede veya tek başına, her 4 kelime de amaca uygun şekilde değerlendirilmektedir.

‘’Umarım afiyettesinizdir.’’

‘’Sağlıklı bir yaşam dengeli beslenme ve spordan başlar.’’

‘’Sıhhatinize mutlaka dikkat etmelisiniz.’’

‘’Esenlik içinde kalın.’’

Bu şekilde cümle içerisinde özellikle hem bir uyarı hem de dilek manası üzerinden kullanabilirsiniz. 4 ayrı kelime de okunuş ve yazılış açısından farklı olsa bile aynı anlamları ile gündelik yaşamda kullanılmaktadır.