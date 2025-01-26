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Sağlık eğitimine yapay zekâ

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#Sağlık Eğitimi#Yapay Zekâ#YÖK
Sağlık eğitimine yapay zekâ
Oluşturulma Tarihi: Ocak 26, 2025 07:00

SAĞLIK Bakanlığı işbirliğinde gerçekleştirilen ‘Sağlıkta Dijitalleşme Çalıştayı’ Ankara’da Yükseköğretim Kurulu’nda yapıldı. YÖK Başkanı Erol Özvar, açılış konuşmasında şunları söyledi:

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“Bu çalıştayda, tıp, diş hekimliği ve eczacılık dışında kalan sağlık alanlarındaki ön lisans ve lisans programlarının geliştirilmesi için konunun paydaşlarından görüş alacak, mevcut programların etkinliğini ve sektörle uyumunu tartışacak ve geleceğe yönelik atabileceğimiz somut adımları belirlemeye çalışacağız. Müfredat düzenlemelerini üniversitelerimizle birlikte yapacağız. Yapay zekâ ve bilişim temelli programlar üniversite adayları tarafından büyük ilgiyle karşılandı ve programların doluluk oranı yüzde yüz oldu. Yürüttüğümüz bütün çalışmalar ve açılan yeni programlar bizlere yapay zekâ başta olmak üzere bilişim ve dijital teknoloji alanlarında tecrübe kazandırdı. Bu tecrübeleri sağlık eğitimi alanında da uygulama arzusundayız.”

385 PROGRAM

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Sağlık alanında farklı isimler altında ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde 385 program yer alıyor. 112 devlet, 62 vakıf üniversitesi ve 4 vakıf meslek yüksekokulu olmak üzere 178 yükseköğretim kurumunda sağlık programı bulunuyor. ‘Sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu’ olan 97’si devlet, 41’i vakıf olmak üzere 138 kurum daha bulunuyor.

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#Sağlık Eğitimi#Yapay Zekâ#YÖK

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