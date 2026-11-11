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Sağlık camiasını yasa boğan şüpheli ölüm: Dr. Pelin Pınar 8'inci kattaki balkondan düştü

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#Dr. Pelin Pınar#Sağlık Camiası#İstanbul
Sağlık camiasını yasa boğan şüpheli ölüm: Dr. Pelin Pınar 8inci kattaki balkondan düştü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2026 17:31

İstanbul'da görev yapan kadın doğum asistanı Dr. Pelin Pınar, ikamet ettiği binanın 8'inci katından düşerek olay yerinde hayatını kaybetti. Cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan genç doktorun ölümüne ilişkin inceleme çok yönlü olarak sürdürülüyor.

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İddiaya göre, Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği'nde görevli Dr. Pelin Pınar, ikamet ettiği binanın balkonundan düşerek olay yerinde yaşamını yitirdi. Cenazesinin, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldığı belirtildi.

Sağlık camiasını yasa boğan şüpheli ölüm: Dr. Pelin Pınar 8inci kattaki balkondan düştü

Hastane yönetimi, yayımladığı taziye mesajıyla Dr. Pelin Pınar'ın vefatını duyurdu. Açıklamada, "Hastanemiz Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği asistan hekimlerinden Dr. Pelin Pınar'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Değerli meslektaşımıza Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve tüm sağlık camiasına başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

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Olayın nasıl meydana geldiğine ilişkin incelemenin sürdüğü öğrenildi.

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#Dr. Pelin Pınar#Sağlık Camiası#İstanbul

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