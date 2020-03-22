Sağlık çalışanlarını alkışlıyorum, şerden hayır doğacak

Zamanın dişlileri arasında sürekli öğütülen varlığımızın kuytuda kalan yönlerini gözden geçirelim” dedi. MHP Lideri sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada özetle şunları kaydetti:

DÜNYANIN DAĞINIKLIĞINA DÜZEN

“İnsanlık bir virüse karşı aynı cephede savaşıyor. Tehlike ne ülke tanıyor, ne millet takıyor. İnsanlık uzun zamandır hiç bu kadar ortak bir hedefte birleşmemişti. Dünyanın dağınıklığı bir virüsün müdahalesiyle dengelenip düzenleniyor. Korona döneminin bir felsefesi, bir edebiyatı, bir fikri zemini, sosyal ve siyasal bir iklimi oluşacak, ardından da beşeriyetin yol haritasını belirleyecektir. Şimdiden her ihtimale karşı hazırlıklı olmamız, tarihi bir görevdir.

Geceye sabredene bir gündüz müjdelenmiştir. Zorluklara metanet ve feragatle katlananlara huzur ve nice güzellik vaat edilmiştir. Karamsarlığı semtimizden kovalım, kötümserliği yöremizden uzak tutalım. KOVİD-19 virüsüyle mücadeleyi Allah’ın izniyle kazanacağız. Şerden hayrın doğacağını göreceğiz. Bir süre evde kalalım. Sağlık Bakanlığı’yla Bilim Kurulu’nun tavsiyelerine mutlak süratte dikkat ve riayet edelim. Gün birbirimize çatık kaşla bakma, darılma, küsme, mesafe koyma, sırt dönme günü de değildir. Bugün Türk’ün Bahar Bayramı’dır. Orta Asya’dan Balkanlara kadar kutlanan Yeni Gün’ü şu kasvetli korona günlerinde sağlık, dirlik, huzur, esenlik, kardeşlik, beraberlik ve bolluk getirmesini temenni ediyorum.

Ayrıca bu gece, Miraç Gecesi’ni idrak edeceğiz. Miracımız mübarek olsun. Bütün sağlık çalışanlarımızı, aynı şekilde güvenlik güçlerimizi gönülden selamlıyor, hepsini muhabbetle alkışlıyorum.”