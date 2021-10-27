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Sağlık çalışanlarından "koronavirüs meslek hastalığı olsun" talebi

#İSTANBUL#Sağlık Çalışanı#Koronavirüs
Sağlık çalışanlarından koronavirüs meslek hastalığı olsun talebi

TÜRK Tabipler Birliği ve İstanbul Tabipler Odası üyeleri, Kovid-19'un mesleki hastalığı sayılması ile asistan hekimlerin mesai saatlerin düzenlenmesi için eylem yaptı.

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Türk Tabipler Birliği ile İstanbul tabipler Odası üyesi bir grup, saat 12.30'da Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde eylem yaptı. Toplanan grup, Kovid- 19'tan ölen meslektaşları ve geçtiğimiz günlerde Ankara'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden asistan hekim Dr. Rümeysa Berin Şen için saygı duruşunda bulundu. Grup daha sonra 'Kovid-19 Meslek Hastalığı Yasası İstiyoruz' sloganıyla, Kovid-19'un mesleki hastalık sayılması ve asistan hekimlerin çalışma saatlerinin düzenlenmesi için basın açıklaması yaptı.

Grup adına konuşan Kadın Doğum Asistan Hekimi Dr. Handan Turhan Karakuş, "Hekimler birçok ülkede Kovid-19 meslek hastalığı sayılırken bizim ülkemizde hala daha yasal düzenlemesi yapılmadığı için göç ediyor. Kısacası emeğimiz görmezden gelindiği için hekimler bu topraklarda hekimlik yapmak istemiyoruz diyorlar. Bu gidişata dur demek için haklarımızı bir an önce istiyoruz. Kovid-19 için meslek hastalığı yasası çıkarılmasını talep ediyoruz" dedi.

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#İSTANBUL#Sağlık Çalışanı#Koronavirüs

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