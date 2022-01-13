Sağlık çalışanlarına ücretsiz ulaşım uzatıldı mı? Ne zamana kadar ücretsiz? Tarih belli oldu

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Sağlık çalışanları ücretsiz ulaşımda yeni karar alındı. Sağlık çalışanlarının 6 ay daha toplu ulaşım araçlarını ücretsiz kullanması konusu İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Ocak Ayı İkinci Toplantısı'nda gündeme geldi. Alınan karara göre Sağlık çalışanları 30 Haziran’a kadar toplu ulaşımdan ücretsiz faydalanacak. Diğer yandan Resmi Gazete'de geçtiğimiz haftalarda karar yayımlanmıştı.

SAĞLIKÇILARA ÜCRETSİZ ULAŞIM NE ZAMANA KADAR UZADI?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclis Ocak Ayı İkinci Toplantısı, Yenikapı’daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi’nde yapıldı. Sağlık çalışanlarının 30 Haziran’a kadar toplu ulaşımdan ücretsiz faydalanması da oy birliği ile kabul edildi.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, sağlık çalışanlarına tanına ücretsiz Toplu Taşıma hakkı süresi 6 ay daha uzatıldı. Sağlık hizmeti veren kamu ve özel sektöre ait tüm sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan personel, 30 Haziran 2022'ye kadar toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlanabilecek.

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Ulaştırma Ve Altyapı Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı kararıyla, sağlık çalışanlarının Başkentray, Marmaray ve İzban seferlerinden ücretsiz yararlanmasına yönelik uygulamanın 30 Haziran 2022’e kadar uzatıldığı belirtilerek, “Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan Covid-19 ile mücadelemiz sürüyor. Bu zorlu süreçte birlik içinde, omuz omuza hareket ettik, etmeye de devam edeceğiz. Salgınla mücadelede sağlık çalışanlarımız en ön safta cansiparane yer alıyor. Bu zorlu süreçte sağlık çalışanlarımıza Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak destek olmaya devam edeceğiz” denilmişti.

Uygulama başladığından bu yana ücretiz ulaşım imkanından İzban, Marmaray ve Başkentray’da toplam 9 milyon 798 bin sağlık çalışanının faydalandığı da bildirilmişti.