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ANKARA
Haber Giriş: 21.05.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Sağlık çalışanlarına ikramiye önerisi

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Sağlık çalışanlarına ikramiye önerisi
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SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, koronavirüsle mücadele sürecinde sağlık çalışanlarına bayram öncesi bir maaş ikramiye verilmesini önerdi.

Karamollaoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bu süreçte canlarını ortaya koyarak destan yazan sağlık çalışanlarına teşekkür ederek şöyle dedi:

GÖNÜL ALMA ADIMI

“Bize düşen ise hiç değilse bu çabalarına bir miktar karşılık vermektir. Bu sebeple hükümete önerimiz, bütün sağlık çalışanlarına hiç olmazsa bayram öncesi bir maaş ikramiye verilmesidir. Bu onların emeklerinin, fedakârlıklarının karşılığı kesinlikle değildir ama iktidarın bir şeyler yapmasına ihtiyaç vardır kanaatindeyim. Bu gönül alma babında bir adım olur.

KRİZİ FIRSATA ÇEVİRELİM

Gelin bu krizi bir üretim seferberliğine dönüştürelim. Küçük ve orta ölçekli esnafın da yanında olalım, onları da destekleyelim.”

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