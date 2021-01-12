Sağlık çalışanlarına ek ödeme için önemli gelişme! Sağlık Bakanlığı ek ödeme yönetmeliği yayımlandı
Sağlık çalışanlarına ek ödeme süreci için Resmi Gazete'de detaylar yayımlandı. Yayımlanan bilgilere göre 1 Kasım itibariyle geçerli olmak üzere 2 ay süreyle bakanlık tarafından belirlenecek ek ödeme tutarı, çalışanların hesabına yatırılacak. Sağlık Bakanlığı'nın belirleyeceği tutar toplamı, mesai içi tavan ek ödeme tutarının üzerinde olamayacak.
Sağlık çalışanlarına ek ödeme tutarı, 1 Kasım 2020 tarihi dikkate alınarak hesaplara yatırılacak. Resmi Gazete'de yayımlanan "Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile 4 Mart 2020 tarihli yönetmeliğe geçici madde eklendi.
Yeni düzenlemeye göre, 1 Kasım 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2 ay süreyle yer ve/veya personel yönünden kapsamı ve oranı bakan tarafından belirlenmek kaydıyla personele ek ödeme yapılabilecek.
Bu şekilde yapılacak ödeme tutarı toplamı, mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemeyecek.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle