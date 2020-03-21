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Haber Giriş: 21.03.2020 - 21:31,Son Güncelleme:/

Sağlık çalışanlarına dev destek! Türkiye alkışladı

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Sağlık çalışanlarına dev destek! Türkiye alkışladı
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Tüm Türkiye üçüncü günde de balkon ve camlara çıkarak saat 21.00’de sağlık çalışanlarına alkışlarla destek verdi.

Çin'de ortaya çıkıp tüm dünyaya yayılan yeni tip korona virüs nedeniyle aralıksız çalışmalarını sürdüren sağlık çalışanları için Sağlık Bakanı Fahrettin Koca TBMM’de yaptığı konuşmada saat 21.00’de alkışlarla destek istemişti. İki gün boyunca saat 21.00’de balkon ve camlara çıkan vatandaşlar sağlık çalışanları için alkış ve ıslıklarla destek vermişti. Vatandaşlar üçüncü günde de balkon ve camlara çıkarak aralıksız çalışmalarını sürdüren sağlık çalışanlarını alkışladı. Trafikteki vatandaşlar kornalara basarak destek veridi.

Sağlık çalışanlarını tüm Türkiye alkışladıTürkiye, bu akşam saat 21.00'de koronavirüs tehdidine karşı 24 saat mücadele eden sağlık çalışanlarına destek için balkonlarda alkış tuttu.
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