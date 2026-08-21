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Sağlık çalışanlarına 24 saat kreş hizmeti yolda

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#Bakan Memişoğlu#Türkiye Yüzyılı#Kreş
Sağlık çalışanlarına 24 saat kreş hizmeti yolda
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 21, 2026 07:00

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlık çalışanlarının yüzde 60'tan fazlasının kadın olduğunu belirterek, "Büyük hastanelerimiz başta olmak üzere hepsine kreş ve anaokulu konusuyla bir yapılanmaya girip 24 saat kreş hizmeti sunacak, çocuklarını bırakacağı, aynı zamanda güvenli olacak kreşleri kuracağız. İnşallah bu sene için 7'sine başlıyoruz" dedi.

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Bakan Memişoğlu, ‘Sağlıklı Türkiye Yüzyılı Sağlık Yöneticileri Teknik Analiz Toplantısı’na katılmak üzere dün Burdur’a gitti. Burdur'da ilk olarak valiliği ziyaret eden Bakan Memişoğlu, Vali Tülay Baydar Bilgihan ve il protokolü tarafından karşılandı.

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BU YIL 7’SİNE BAŞLANIYOR

Bakan gazetecilere açıklamalarda bulunurken sağlık çalışanlarının sayısının 1.5 milyonu aştığını, özellikle hastanelerde kreş ve anaokulu hizmetlerinin yaygınlaştırılacağını söyledi. Sağlık çalışanlarının yüzde 60'ından fazlasının kadın olduğunu kaydeden Memişoğlu, çalışanların çocuklarını güvenli şekilde hastanelerde bırakabilmelerinin önemine dikkati çekti. Memişoğlu, “Büyük hastanelerimiz başta olmak üzere hepsine kreş ve anaokulu konusuyla bir yapılanmaya girip onlara 24 saat kreş hizmeti sunacak, çocuklarını bırakacağı, aynı zamanda güvenli olacak kreşleri kuracağız. İnşallah bu sene için 7'sine başlıyoruz" dedi. 

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#Bakan Memişoğlu#Türkiye Yüzyılı#Kreş

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