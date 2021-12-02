Sağlık çalışanlarına 2 bin 500 ile 5 bin TL zam müjdesi

Haberin Devamı

Koca, gazetecilerin sorularını yanıtlarken, “Sağlık çalışanlarına yönelik yasal düzenleme Genel Kurul’da görüşülen yasa teklifine eklenecek. Bütün grupların destek vereceğinden şüphemiz yok. Bütün çalışanlarımızı, hekimlerimizi mutlu edecek bir düzenleme geliyor” dedi.

‘PARAYI SÖYLEMEDİN Mİ?’

Bakan Koca açıklama yaparken yanına Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da geldi. Erdoğan, “Hepsi bu kadar mı? Para pulu söylemedin mi? 5 bin, 2 bin 500 bu tür zamlar geliyor. Hepsi emekliliğe yansıyacak. Anlat” diyerek, Koca’dan ayrıntıları anlatmasını istedi.

Koca da “Pratisyen hekimlerin ek göstergesi 13 binden 33 bine, uzman hekimler diş hekimleri dahil olmak üzere 17 binden 40 bine ek göstergeleri çıkacak. Pratisyenlere 2 bin 500, uzman hekimlere 5 bin olmak üzere bir düzenleme” ifadelerini kullandı.

Daha sonra TBMM’de görüşülen torba teklife tüm partilerin uzlaşmasıyla 7 yeni madde eklendi ve teklif Genel Kurul’da kabul edildi. Buna göre pratisyen hekimlerin ücretinde 2 bin 500 lira, diş hekimleri dahil olmak üzere uzman hekimlerin ücretinde 5 bin liraya kadar ek gösterge artışı sağlandı.