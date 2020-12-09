MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSağlık çalışanları tedbir çağrısı yaptı: Artık size yalvarıyoruz
GeriGündem Sağlık çalışanları tedbir çağrısı yaptı: Artık size yalvarıyoruz
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 09.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Sağlık çalışanları tedbir çağrısı yaptı: Artık size yalvarıyoruz

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sağlık çalışanları tedbir çağrısı yaptı: Artık size yalvarıyoruz
Abone Olgoogle-news

Türkiye'de ilk COVID-19 vakasının görüldüğü 11 Mart'tan bu yana hastanelerin yoğun bakım, göğüs hastalıkları ve acil servislerinde canla başla görev yapan sağlık çalışanları, vakaların arttığı bugünlerde hastalara şifa vermek için yoğun gayret sarf ediyor.

İzmir'de pandemi hastanesi olarak hizmet veren Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde görevli 1500'e yakın sağlık çalışanı da salgının sona ermesi için aşı çalışmalarını umutla takip ediyor.

ÇOK YORULDUK, YIPRANDIK

Virüsle savaşan hemşireler vatandaşlara, "Gerçekten yorulduk ve yıprandık. Bizim aşıdan sonuç alınıncaya kadar halkımızın desteğine ihtiyacımız var. Sağlık çalışanları ellerinden gelenin fazlasını, izin yapmadan, fazla mesaiyle ortaya koyuyorlar. Gülen yüzümüzle insanlara hizmet vermeye çalışıyoruz ve hastalarımızın her zaman yanındayız. İnsanların uyarılara dikkat etmeyerek birbirleriyle temas etmelerine bağlı olarak hastalığın artması çok üzücü. Artık insanlara yalvarıyoruz, ne olur tedbirlere uysunlar" çağrısını yapıyor.

‘MASKEYE ŞÜKREDİN’

2 yıllık hemşire olan Süleyman Sağlam, “İnsanlar maske takmanın kendilerini sıktığını söylüyor ama onlar yoğun bakım servislerinde entübe olan hastalara takılan cihazları görseler maske takmanın bu kadar zor bir şey olmadığını anlarlar ve taktıkları için şükrederler” diyor.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle