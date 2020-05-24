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Sağlık çalışanları #SağlıkİçinÇal'dı: Gel Gör Beni Aşk Neyledi
Ankara'daki sağlık çalışanları, Yunus Emre'nin 'Gel Gör Beni Aşk Neyledi' ilahisi seslendirdi.
Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nün Instagram hesabından #SağlıkİçinÇal etiketi ile yayınlanan video “Hastalarının sağlığı için bilgi birikimleri ve bedeni güçlerinin ötesinde aşkla çalışan fedakar sağlık personelimiz aynı aşk ile söyledi" sözleri ile paylaşıldı.
Sağlık çalışanlarının çektiği video sosyal medyada kısa sürede ses getirdi. Video beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
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