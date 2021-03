Sağlık çalışanları engel tanımadı! Duygulandıran görüntüler

Taşköprü İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Kuzkalınkese köyündeki evinde yalnız yaşayan Şehriye Kaya'yı telefonla arayarak Kovid-19 aşısı için geleceklerini haber verdi.

Ekipler yaptıkları hazırlığın ardından çıktıkları bir saatlik yolculuk sonucu ilçe merkezine 60 kilometre uzaklıktaki köye ulaştı.

Sağlık çalışanlarını kapıda karşılayan Şehriye Kaya, aşısını yapan sağlık çalışanlarıyla sohbet etti. Kaya, ekip üyelerini evinin bahçesine kadar dualarla uğurladı.

Şehriye Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kalbinden rahatsız olduğunu ancak yürümeye ve kendi ihtiyaçlarını gidermeye engel bir rahatsızlığının bulunmadığını söyledi.

Sağlıkçılara teşekkür eden Kaya, "Daha önce geldiler, aşımı yaptılar şimdi bir daha aşımı yaptılar. Allah razı olsun devletimizden, teşekkür ederim. Ben 90 yaşımdayım, 'ölsün' demediler. 3-4 arabayla Taşköprü'den ayağıma kadar geldiler. Sağlıkçılarıma, devletime, milletime teşekkür ederim. Devletim beni aradı. Çok memnunum, Allah razı olsun." dedi.

"EKİPLERİMİZ ÖZVERİYLE SAHADAKİ MÜCADELESİNİ SÜRDÜRÜYOR"

Taşköprü İlçe Sağlık Müdür Vekili Dr. Mehmet Vahit Yıldız ise Taşköprü'nün Kastamonu'nun en büyük yüzölçümüne sahip ilçesi olduğunu söyledi.

Kastamonu'nun en fazla köye sahip ilçesinin de 126 köy ile Taşköprü olduğunu ifade eden Yıldız, "Evde aşılama çalışmalarında 5 ekibimiz bulunuyor. Devletimizin tüm imkanlarını kullanıyoruz. Aynı zamanda İl Sağlık Müdürlüğümüz ve Kaymakamlığımızın da desteğiyle araç ve personel desteği de sağlanıyor. Aşılama kampanyasının başladığı günden beri ekiplerimiz özveriyle sahadaki mücadelesini sürdürüyor." dedi.

Yıldaz, Kuzkalınkese köyünde Kovid-19 aşısı yaptıkları Şehriye Kaya ile ilgili ise şunları dile getirdi:

"Devletimiz baki olduğu sürece her türlü mücadeleyi her vatandaşımız, her bireyimiz, her personelimiz büyük bir özveriyle, keyifle sürdürebilecek. Teyze 'Ben 90 yaşıma geldim, devletim burada ölür demedi bizi unutmadı, benim aşımı yapmak için araçlar gönderdi, personel gönderdi, doktor gönderdi' dedi. Bunu duyabilmek bu anın içinde olabilmek bizi hem gururlandırdı hem de çok mutlu etti. Sürecin başından beri evimize çok geç saatlerde ulaştığımız, bazen hiç gidemediğimiz günler yaşadık. Zor süreçler geçirdik ama teyzemiz bize 'Allah razı olsun, devletim beni unutmamış, ölüme terk etmemiş' dedikten sonra bu çabamız, özverimiz kesinlikle hiçbir şekilde boşa gitmeyecek."

"VATANDAŞLARIMIZDAN MASKE VE MESAFEYE DİKKAT ETMELERİNİ İSTİYORUZ"

Taşköprü İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli doktor Şahizer Topcu da aşı çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini vurguladı.

Kovid-19 nedeniyle tüm dünyanın zor bir süreçten geçtiğine işaret eden Topcu, "Biz hava, ulaşım koşulları ne olursa olsun gelmeye çalışıyoruz. Bugün Taşköprü ilçe merkezine 60 kilometre mesafede oturan Şehriye teyzemizin yanına geldik. Onun yanına geldiğimiz için çok mutluyuz. İkinci aşısını yaptık. 1,5 aydır aralıksız olarak yaşlılara, yatalak olan hastalara bu hizmeti veriyoruz. Biz bu aşılama hizmetini verirken vatandaşlarımızdan da maske ve mesafeye dikkat etmelerini istiyoruz." diye konuştu.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara