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Haber Giriş: 22.03.2020 - 21:29,Son Güncelleme:/

Sağlık çalışanları desteğe devam! Tüm Türkiye alkışladı

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Sağlık çalışanları desteğe devam! Tüm Türkiye alkışladı
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Türkiye, bu akşam saat 21.00'de koronavirüs tehdidine karşı 24 saat mücadele eden sağlık çalışanlarına destek için balkonlarda alkış tuttu.

Tüm Türkiye'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarına vatandaşlar alkışlarla destek verdi. Vatandaşlar, fedakarca çalışan sağlık ekiplerine destek vermek amacıyla pencere ve balkonlara çıktı. Özverili şekilde görevlerini yerine getiren sağlık çalışanlarını destekleyen vatandaşlar alkış tuttu, bazıları da ıslık çalarak evlerinin ışıklarını açıp kapattı.

Sağlık çalışanlarını tüm Türkiye alkışladı
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