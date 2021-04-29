Sağlık çalışanları: ‘Çocuklarımıza kim bakacak’

İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi Dr. Güray Kılıç da “Benim de oğlum ve eşi doktor olması nedeniyle çalışmak zorundalar. Eşim bu süreçte torununa bakmak için başka bir şehre gitti. Ben Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin kreşinde çocuklarımı büyüttüm. İşimiz uzasa dahi çocuklarımızı güvenle bırakabiliyorduk. Eğer hâlâ bu kreşler olsaydı sorun yaşanmazdı. İşyerlerinde kreşin önemini bir kez daha anladık” dedi.

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