Sağlık çalışanının merdivenden düşme anı kamerada

Merkez Selçuklu ilçesine bağlı Hanaybaşı Mahallesi'nde oturan sağlık çalışanı Sabri B., 29 Temmuz'da halı sermek için çatıya çıkmak istedi. Ağaçtan merdivenle çatıya çıkmaya çalışan Sabri B., az bir mesafe kala basamağın kırılması sonucu önce babasının üzerine ardından da beton zemine düştü. Acı içinde yerde kalan Sabri B.'ye ilk müdahale aile üyeleri tarafından yapıldı. Kaburgasında hafif çatlak olduğu öğrenilen Sabri B.'nin düşme anı ise güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.