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Tolga YANIK/KONYA, (DHA)
Haber Giriş: 17.08.2020 - 10:21,Son Güncelleme:

Sağlık çalışanının merdivenden düşme anı kamerada

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Sağlık çalışanının merdivenden düşme anı kamerada
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KONYA'da yaşayan sağlık görevlisi Sabri B., halı sermek için çatıya çıkmaya çalışırken, ağaçtan merdivenin basamağının kırılması sonucu yere düştü. Bu anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Sabri B.'nin kaburgasında hafif çatlak olduğu öğrenildi.

Merkez Selçuklu ilçesine bağlı Hanaybaşı Mahallesi'nde oturan sağlık çalışanı Sabri B., 29 Temmuz'da halı sermek için çatıya çıkmak istedi. Ağaçtan merdivenle çatıya çıkmaya çalışan Sabri B., az bir mesafe kala basamağın kırılması sonucu önce babasının üzerine ardından da beton zemine düştü. Acı içinde yerde kalan Sabri B.'ye ilk müdahale aile üyeleri tarafından yapıldı. Kaburgasında hafif çatlak olduğu öğrenilen Sabri B.'nin düşme anı ise güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

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