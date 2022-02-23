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Sağlık çalışanına şiddete Bakan Koca'dan tepki: Yerleri hapistir

#Fahrettin Koca#Sağlık Çalışanı#Ankara
Sağlık çalışanına şiddete Bakan Kocadan tepki: Yerleri hapistir

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ankara'da bir doktorun şiddete maruz kaldığını belirterek, şiddet suçlularının yerlerinin hapis olduğunu aktardı.

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Alınan bilgiye göre, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde nöroloji uzmanı olarak görev yapan Doktor E.E., hastasının ilacını yazmak için rapor istemesi üzerine kafası birçok kez masaya ve duvara vuruldu, boğazına ve yüzüne oturularak darp edildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, olay üzerine sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde nörolog bir arkadaşımız, görevinin gereği bir davranışı üzerine insanlık dışı şiddete maruz kalmıştır. Sağlık hizmeti verenleri koruyacak yasal düzenlemeler yakın. Şiddet suçlularını gözümüz uzun süreler görmeyecek. Yerleri hapistir.”

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#Fahrettin Koca#Sağlık Çalışanı#Ankara

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