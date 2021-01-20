MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSağlık çalışanı Ramazan Ateş corona virüse yenildi
GeriGündem Sağlık çalışanı Ramazan Ateş corona virüse yenildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
İHA
Haber Giriş: 20.01.2021 - 13:28 | Son Güncelleme:

Sağlık çalışanı Ramazan Ateş corona virüse yenildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sağlık çalışanı Ramazan Ateş corona virüse yenildi
Abone Olgoogle-news

Hatay'ın İskenderun ilçesinde radyoloji teknisyeni Ramazan Ateş corona virüsten (Covid 19) hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İskenderun Devlet Hastanesinde radyoloji teknisyeni olarak çalışan Ramazan Ateş'in korona testi pozitif çıkması üzerine aynı hastanede tedavi altına alındı. Yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybeden Ateş'in cenazesi Karahüseyinli Mahallesi'nde toprağa verildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle