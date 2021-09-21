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Sağlık çalışanı Naime'nin ölümü davasında eşine ömür boyu hapis

#Osmaniye #Kadın Cinayeti#Düziçi
Sağlık çalışanı Naimenin ölümü davasında eşine ömür boyu hapis

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, işitme ve konuşma engelli sağlık çalışanı Naime Taş'ın (35) 7'nci kattaki evlerinin balkonundan düşerek, hayatını kaybetmesiyle ilgili tutuklu yargılanan eşi Aşkın Taş (29), ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

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Kamil ŞEKER/ DÜZİÇİ (Osmaniye), (DHA)- Olay, 28 Nisan 2020'de, Düziçi'ne bağlı Boğaziçi Mahallesi Hastane Sokak'ta meydana geldi. Düziçi Devlet Hastanesi’nin ameliyathanesinde sterilizasyon personeli olarak çalışan, işitme ve konuşma engelli Naime Taş, 7'nci kattaki evlerinin balkonundan 1'inci kattaki dairenin balkonuna düştü.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak hastaneye götürülen Taş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. 

Naimenin sır ölümü

Naime'nin sır ölümü!

Naime Taş'ın, 2 ay önce evlendiği, olaydan önce kendisi gibi işitme ve konuşma engelli olan eşi Aşkın Taş ile tartıştığı öne sürüldü.

Olay sonrası gözaltına alınan Aşkın Taş ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"KASTEN ÖLDÜRME" SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Hakkında Osmaniye 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan tutuklu sanık Aşkın Taş'ın karar duruşması görüldü. Yapılan yargılama sonucu Taş, 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Aşkın Taş'ın avukatı ise istinaf mahkemesinde karara itiraz edeceklerini kaydetti.

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#Osmaniye #Kadın Cinayeti#Düziçi