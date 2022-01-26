Sağlık çalışanı karla kaplı yolda hastayı sırtında taşıdı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
AK Partili Turandan İmamoğluna tepki: Büyükelçi ile ne görüştüğünü açıklamak zorundaAK Partili Turan'dan İmamoğlu'na tepki: Büyükelçi ile ne görüştüğünü açıklamak zorunda#AK Parti
İlk kez görüntülendi İşte ABDnin Ukraynaya gönderdiği silahlarİlk kez görüntülendi! İşte ABD'nin Ukrayna'ya gönderdiği silahlar#ABD
29 yılın sonra yol kapatan kar 1956dan 1993e kar arşivi...29 yılın sonra 'yol kapatan' kar! 1956'dan 1993'e kar arşivi...#İklim Değişikliği
AK Partiden tepki: İBB büyük bir yönetim zafiyeti ortaya çıkardıAK Parti'den tepki: İBB büyük bir yönetim zafiyeti ortaya çıkardı#Ak Parti
Kovid-19da son durum belli oldu: Kayıplar maalesef canımız yakmaya devam ediyorKovid-19'da son durum belli oldu: Kayıplar maalesef canımız yakmaya devam ediyor#Koronavirüs
Fırtına anında balıkçıdaydı polemiği... İBB Başkanı İmamoğlu eleştirilere böyle yanıt verdi'Fırtına anında balıkçıdaydı' polemiği... İBB Başkanı İmamoğlu eleştirilere böyle yanıt verdi#İmamoğlu
İstanbul dev bir otoparka döndü Vali Yerlikaya çağrı yapmıştı, ekipler harekete geçtiİstanbul dev bir otoparka döndü! Vali Yerlikaya çağrı yapmıştı, ekipler harekete geçti#Hadımköy
Antalyada kar aniden bastırdı, 100e yakın araç yolda kaldı Alanyada 53 yıl sonra kar yağdıAntalya'da kar aniden bastırdı, 100'e yakın araç yolda kaldı! Alanya'da 53 yıl sonra kar yağdı#Antalya
İYİ Parti ile CHP arasında yok sayma çatlağı CHP ile ittifaka mecbur değilizİYİ Parti ile CHP arasında 'yok sayma' çatlağı! 'CHP ile ittifaka mecbur değiliz'#Ahmet Çelik
Boris Johnsona soğuk duş Haber hiç iyi değil: Ellerinde fotoğraflar varBoris Johnson'a soğuk duş! Haber hiç iyi değil: Ellerinde fotoğraflar var!#İngiltere
Apple CEOsuna büyük şok... Karısıyım deyip öyle bir şey yaptı kiApple CEO'suna büyük şok... 'Karısıyım' deyip öyle bir şey yaptı ki! #Tim Cook
Podyuma at üstünde çıktı, defileye damga vurduPodyuma at üstünde çıktı, defileye damga vurdu#Charlotte Casiraghi
Oğlu Parsı kaybeden Ebru Şallı ilk kez anlattı: Kan donduran bir cümleydiOğlu Pars'ı kaybeden Ebru Şallı ilk kez anlattı: Kan donduran bir cümleydi#Ebru Şallı
Ünlü oyuncu anne ve babasını aynı anda kaybetmişti: Eksi 4 derecede yan yana ölümÜnlü oyuncu anne ve babasını aynı anda kaybetmişti: Eksi 4 derecede yan yana ölüm#Alicia Witt
Fauci kötü haberi bu sözler ile duyurdu: Bir şans olduğunu düşünmüyorumFauci kötü haberi bu sözler ile duyurdu: Bir şans olduğunu düşünmüyorum#Koronavirüs
HABERLERGündem Haberleri

Sağlık çalışanı karla kaplı yolda hastayı sırtında taşıdı

#Düzce#Sağlık Çalışanı#Hasta
Sağlık çalışanı karla kaplı yolda hastayı sırtında taşıdı

Düzce’nin Gümüşova ilçesinde göğüs ağrısı çeken Hasan Türken’e (79) müdahale etmeye giden sağlık ekibi kar engeline takıldı. Türken, ilk müdahalenin ardından ambulans şoförü tarafından 500 metre sırtında taşındıktan sonra hastaneye götürüldü.

Haberin Devamı

Gümüşova ilçesi Yıldıztepe Köyü’nde göğüs ağrısı çeken Hasan Türken’in yakınları 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. Köye hareket eden sağlık ekibi, Türken’in evine yaklaşık 500 metre uzaklıkta kar engeline takıldı. Ambulanstan inen sağlık ekibi yürüyerek hastanın evine gitti. Kontrol edilen Hasan Türken daha sonra ambulans şoförü tarafından yaklaşık 500 metre sırtında taşınarak aracın bulunduğu bölgeye getirildi. Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırılan Hasan Türken, tedavi altına alındı.

Sağlık çalışanı karla kaplı yolda hastayı sırtında taşıdı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Düzce#Sağlık Çalışanı#Hasta

BAKMADAN GEÇME!

İstanbuldaki yoğun kar yağışı sonrası çok soğuk iddia: Sebebi polar vortex mi

İstanbul'daki yoğun kar yağışı sonrası 'çok soğuk' iddia: Sebebi polar vortex mi?

#Kar Yağışı
TOKİ İstanbulda 2 ilçede 3 proje için hazırlanıyor Taksitler 604 TLden başlıyor

TOKİ İstanbul'da 2 ilçede 3 proje için hazırlanıyor! Taksitler 604 TL'den başlıyor

#TOKİ Projeleri
Antalyaya 29 yıl sonra yol kapatan kar 1956dan 1993e şehrin kar arşivi...

Antalya'ya 29 yıl sonra 'yol kapatan' kar! 1956'dan 1993'e şehrin kar arşivi...

#İklim Değişikliği

BAKMADAN GEÇME!

İstanbuldaki yoğun kar yağışı sonrası çok soğuk iddia: Sebebi polar vortex mi

İstanbul'daki yoğun kar yağışı sonrası 'çok soğuk' iddia: Sebebi polar vortex mi?

#Kar Yağışı
TOKİ İstanbulda 2 ilçede 3 proje için hazırlanıyor Taksitler 604 TLden başlıyor

TOKİ İstanbul'da 2 ilçede 3 proje için hazırlanıyor! Taksitler 604 TL'den başlıyor

#TOKİ Projeleri
Antalyaya 29 yıl sonra yol kapatan kar 1956dan 1993e şehrin kar arşivi...

Antalya'ya 29 yıl sonra 'yol kapatan' kar! 1956'dan 1993'e şehrin kar arşivi...

#İklim Değişikliği