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TOKAT (AA)
Haber Giriş: 06.08.2020 - 11:41,Son Güncelleme:

Sağlık çalışanı gelin ve damat düğünlerinde koronavirüse yakalandı

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Sağlık çalışanı gelin ve damat düğünlerinde koronavirüse yakalandı
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Tokat'ta sağlık çalışanı gelin ve damadın düğünlerinden sonra yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıktı.

Alınan bilgiye göre, kentte sağlık çalışanı olan gelin ve damat Sivas'ta düğün yaptı. Düğüne katılan bir kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Çift, düğünden sonra ailelerinden çok sayıda kişinin Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması üzerine test yaptırdı.

Sağlık çalışanı çiftin yapılan Kovid-19 test sonucu pozitif çıktı.

Bunun üzerine çift, kendilerini karantinaya aldı.

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