MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSağlık çalışanı Ferdane'nin 3 gün önce testi pozitif çıkmıştı! Kalp krizinden hayatını kaybetti
GeriGündem Sağlık çalışanı Ferdane'nin 3 gün önce testi pozitif çıkmıştı! Kalp krizinden hayatını kaybetti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
İzzet NAZLI/ HATAY (DHA)
Haber Giriş: 30.11.2020 - 13:54 | Son Güncelleme:

Sağlık çalışanı Ferdane'nin 3 gün önce testi pozitif çıkmıştı! Kalp krizinden hayatını kaybetti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sağlık çalışanı Ferdane'nin 3 gün önce testi pozitif çıkmıştı! Kalp krizinden hayatını kaybetti
Abone Olgoogle-news

Hatay'da 3 gün önce koronavirüs testi pozitif çıkan sağlık çalışanı Ferdane Bilgin (40), kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Hatay Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneler Başkanlığı'nda idari personel olarak görev yapan Ferdane Bilgin'in koronavirüs testi 27 Kasım'da pozitif çıktı. Evli ve 2 çocuk annesi Bilgin, dün akşam kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Hatay İl Sağlık Müdürü Dr. Mustafa Hambolat, konu ile ilgili sosyal medyada yaptığı paylaşımda, “Hatay İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Başkanlığı personellerimizden Ferdane Bilgin, hakkın rahmetine kavuşmuştur. Merhumeye Allah’tan rahmet, sevenlerine, ailesine ve sağlık camiamıza baş sağlığı diliyorum” ifadelerine yer verdi. Bilgin'in cenazesi bugün toprağa verilecek.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle