Sağlık çalışanı akrabasını bıçakla yaralayıp kaçtı!

Olay, Merkez Sarıçam ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi’ndeki Sarıçam Sıtma Savaş Birimi’nde meydana geldi. İddiaya göre, teyzesinin kocası Ali Aldatmaz ile aralarında husumet bulunan B.D., Aldatmaz’ın çalıştığı sağlık kurumuna gitti. Burada ikili arasında çıkan tartışmada B.D., cebindeki bıçağı çıkararak Ali Aldatmaz’ı yaralayıp, kaçtı. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırılan Aldatmaz, ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, kaçan şüpheli, B.D.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Kısa süre sonra annesinin evinde saklandığı belirlenen B.D., yakalanarak gözaltına alındı. Hastanede tedavisi süren Aldatmaz’ın ameliyata alındığı öğrenildi. Soruşturma sürüyor.





