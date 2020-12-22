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ADANA (DHA)
Haber Giriş: 22.12.2020 - 16:37 | Son Güncelleme:

Sağlık çalışanı akrabasını bıçakla yaralayıp kaçtı!

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Sağlık çalışanı akrabasını bıçakla yaralayıp kaçtı!
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Adana’da tartıştığı sağlık çalışanı akrabası Ali Aldatmaz’ı çalıştığı sağlık kurumunda bıçakla yaraladıktan sonra kaçarak annesinin evine saklanan B.D. polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, Merkez Sarıçam ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi’ndeki Sarıçam Sıtma Savaş Birimi’nde meydana geldi. İddiaya göre, teyzesinin kocası Ali Aldatmaz ile aralarında husumet bulunan B.D., Aldatmaz’ın çalıştığı sağlık kurumuna gitti. Burada ikili arasında çıkan tartışmada B.D., cebindeki bıçağı çıkararak Ali Aldatmaz’ı yaralayıp, kaçtı. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırılan Aldatmaz, ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Polis, kaçan şüpheli, B.D.’yi yakalamak için çalışma başlattı. Kısa süre sonra annesinin evinde saklandığı belirlenen B.D., yakalanarak gözaltına alındı. Hastanede tedavisi süren Aldatmaz’ın ameliyata alındığı öğrenildi. Soruşturma sürüyor.

Sağlık çalışanı akrabasını bıçakla yaralayıp kaçtı


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