Sağlık bilgi sistemleri teknikerliği nedir? İşte Sağlık bilgi sistemleri teknikerliği bölümü mezunları iş imkanları
2020 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından adayları tercih heyecanı sardı. Ön lisans eğitimi olarak verilen 'sağlık bilgi sistemleri teknikerliği' de araştırılan bölümler arasında. Devlet ve vakıf üniversitelerinde yer alan bu bölümün, hangi üniversitelerde yer aldığının yanı sıra amacı ve iş alanları da sorgulanıyor. İşte sağlık bilgi sistemleri teknikerliği bölümü hakkında tüm merak edilenler...
Sağlık Bilgi Sistemleri programının amacı her türlü sağlık kuruluşunda çalışabilecek, bilgisayar kullanımı, tıbbi cihazların çalıştırılması ve sağlık ekipmanlarının kullanımı konusunda yeterli ve etkin elemanların yetiştirilmesidir. İşte, Sağlık bilgi sistemleri teknikerliği bölümü mezunları iş imkanları
Sağlık Bilgi Sistemleri Teknikerliği programı genel olarak bilgisayar programcılığına benzemektedir. Bunun yanı sıra sağlık bilgi sistemleri dersleri de işlenmektedir. Örnek verecek olursak; sağlıkta yeni teknolojiler, sağlıkta web projesi, sağlık hizmetleri yönetimi, tıbbi dokümantasyon, bilgi sistemleri gibi dersler işlenmektedir. Sağlık bilgi sistemleri alanında ve bilgisayar programcılığı alanında uzman teknikerler yetiştirmek amaçlanmıştır.
MEZUNLAR NE İŞ YAPAR?
Mezun kişiler kamu ve özel kuruluşlarda çalışabilirler. Bu bölümün mezunları sağlık kurum ve kuruluşlarında bilgisayar kullanımı ve sağlık cihazları kullanımı alanlarında çalıştırılmaktadırlar. Bunun yanında sağlık cihazlarının onarımı, programcılığı gibi alanlarda da görevlendirilmektedirler. Bu kişiler ayrıca sağlık kuruluşlarının bilgi işlem departmanında ve üniversitelerde çalışma fırsatı yakalayabilirler.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle