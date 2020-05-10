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Rifat BAŞARAN / ANKARA
Haber Giriş: 10.05.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Sağlık Bakanlığı’nın raporu başarı getirdi

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
Sağlık Bakanlığı’nın raporu başarı getirdi
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, öğrencilerle yaptığı toplantıda, “Türkiye’nin birinci önceliği, bu ülkeye gerçekten demokrasiyi getirmektir. Demokrasiden yana olan bütün tarafları bir araya getirmek ve ortak hareket etmek zorundayız” dedi. Kılıçdaroğlu, üniversite öğrencileriyle videokonferans yoluyla yaptığı görüşmede, soruları da yanıtlayarak özetle şu mesajları verdi:

“(İktidar olmak için sağ ile ittifak yapmak zorunluluk mu?) Bugün Türkiye’nin birinci önceliği bu ülkeye gerçekten demokrasiyi getirmektir. Biz onu şöyle tanımlıyoruz; 29 Ekim 1923’te kurulan Cumhuriyet’i demokrasiyle taçlandırmak. Millet ittifakının varlık nedeni de bu demokrasi ihtiyacından kaynaklanıyor.

EN YETENEKLİ EKİP

(Hükümetin COVID-19 ile ilgili politikalarıyla ne düşünüyoruz?) 2019’da Sağlık Bakanlığı, hekimlerin, akademisyenlerin, sağlık bilimcilerin katıldığı bir COVID raporu hazırlamıştı. 229 sayfalık bir rapor. Böyle bir olay olduğunda sağlık olarak hangi önlemleri alırız diye bir rapor hazırlamış. Rapor gayet güzel bir rapor. Zaten başarının nedeni de o raporun hazırlanması, hemen bir Bilim Kurulu’nun oluşturulması, Avrupa’nın en gelişmiş en yetenekli sağlık ekibinin de Türkiye’de olması. Sağlık konusunda bu önlem alındı ama işsizlik de çıkacak ortaya. 

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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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