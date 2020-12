Sağlık Bakanlığı’nın iki tekerli ambulansları: Motosiklet Ambulanslar

Sağlık Bakanlığının 2009 yılında hayata geçirdiği proje kapsamında göreve başlayan motosiklet ambulans ekipleri, yoğun trafikte, yağmur çamur demeden dakikalar içerisinde vakalara ulaşıyor. Türkiye’de bu kapsamda 62 adet motosiklet ambulans bulunuyor. Motosiklet ambulanslar tüm dünyada hemen hemen nüfusu fazla, trafik yoğunluğu da fazla olan çoğu ülkelerde aktif olarak kullanılmakta ve hemen hemen her türlü vakaya çıkabilecek donanıma sahipler. Motosiklet ambulanslar, trafiğin yoğun olduğu bulvar, cadde ve çevre yolları, trafiğe kapalı yollar, kara ambulansın giremeyeceği dar sokaklar, park, bahçe ve mesire alanları, koşu yolları, spor alanları, gibi ambulansın giremeyeceği yerlerde çalışıyor. Motosiklet ambulanslar genelde açık alanda sokak vakalarında motosikletle vakanın yanına kadar ulaşılabilecek vakalarda görevlendiriliyor.



“MOTORİZE EKİPLERİMİZLE HASTALARIMIZA ERKEN DÖNEMDE MÜDAHALE ETME İMKANINA SAHİP OLUYORUZ”



Sağlık Bakanlığı’nın başlattığı proje kapsamında görevlerine başlayan ve devam eden motorize ekiplerin ilk müdahale konusunda çok önemli olduğunu belirten Ankara İl Ambulans Servisi Başhekimi Uzm. Dr. Burak Bekgöz, “Acil çağrı merkezine ilk yardım çağrısı düştüğü andan itibaren biz hastamıza anında müdahale edebilmek açısından aslında zamanla yarışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki acil hastalıklarda erken müdahale sayesinde hastalarımızın hayatta kalma ihtimali artıyor. Bunun için biz çok geniş bir ambulans ağı ile Ankara’da hizmet vermekteyiz. Ancak ambulanslarımızın vakaya ulaşmakta zorlandığı; yoğun trafik, dar sokaklar ve hatalı parklar gibi durumlarda, bunun yanında pazar alanlar, festival alanları gibi trafiğe kapalı alanlarda ambulanslarımızın gecikmemesi için motorize ekiplerimizle devreye girerek hastalarımıza erken dönemde müdahale etme imkanına sahip oluyoruz” şeklinde konuştu.



“İKİ AŞAMALI EĞİTİMDEN GEÇİYORLAR”



Motosiklet ambulans ekiplerinin sıkı bir eğitimden geçtiğini belirten Başhekim Bekgöz, “Motorize ekiplerde görev alan personelimiz sağlık personeli, paramediklerimiz ve acil tıp teknisyenlerimiz görev alıyor. 2 tip eğitimlerimiz var. Birincisi Sağlık Bakanlığı’nın belirlediği hizmet içi tıbbi eğitimleri. Bunları Ankara İl Ambulans Servisi olarak biz kendimiz veriyoruz. İkincisi ise motosiklet ileri sürüş eğitimleri. Bunları da Ankara İl Emniyet Müdürlüğü motorize ekiplerinden yardım alarak bu eğitimleri kendilerine veriyoruz” diye konuştu.



“EKİPLERİMİZ YÖNLENDİRİLDİKTEN SONRA HIZLI BİR ŞEKİLDE OLAY YERİNE ULAŞIYORLAR”



Motorize ekiplerin ihbarı aldığı andan itibaren dakikalar içerisinde vakaya ulaştığını belirten Başhekim Bekgöz, “Motorize ekiplerimiz komuta kontrol merkezi tarafından uygun vakalara yönlendiriliyor. Bu vakalarımız, trafik kazası olabilir. Bunun dışında sokakta her türlü vakalar olabilir. Evde çok acil vakalar olabilir. Ekiplerimiz yönlendirildikten sonra hızlı bir şekilde olay yerine ulaşıyorlar, ilk müdahalelerini yaptıktan sonra, aynı zamanda biz bu hastalara kara ambulansları da yönlendiriyoruz. İlk müdahaleleri yapıldıktan sonra gerektiği durumlarda kara ambulansları hastaları hastaneye sevk ediyorlar”



“MOTOSİKLET AMBULANSLARIMIZI DA TAM DONANIMLI BİRER ACİL YARDIM AMBULANSI OLARAK KABUL ETMEK MÜMKÜN”



Ankara’da 6 motosiklet ambulans ile hizmet verdiklerini ve bu motosiklet ambulansların hava şartlarının uygun olduğu her zaman 7/24 görevinin başında olduğunu vurgulayan Bekgöz, “Acil yardım ambulansları ile motosiklet ambulanslarımızın tıbbi donanım ve ilaç açısından hiçbir eksiklikleri yok. Aslında motosiklet ambulanslarımızı da tam donanımlı birer acil yardım ambulansı olarak kabul etmek mümkün. Buradaki tek eksiğimiz sedye. Ancak sedye bizim için çok sorun değil. Çünkü gerekli vakalarda kara ambulansları yönlendirdiğimiz için hastaların uygun bir şekilde hastaneye naklini sağlıyoruz”