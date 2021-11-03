Sağlık Bakanlığı'ndan yeni proje... Ünlü YouTuber'lar sordu, Bilim Kurulu üyeleri yanıtladı

Kovid-19 aşılarının tüm dünyada sağlık otoriteleri tarafından onaylanması ile birlikte hedef, toplumun tamamının aşılanmasını sağlamak oldu. Yetişkin nüfusun büyük oranda aşılanmasının ardından hastalığa yakalanma oranı genç yaş grubunda artmaya başladı. Sağlık Bakanlığı'nın yeni projesi ile gençlerin sorularının cevaplanması ve aşı olmanın önemini bilgilendirici mesajlar yoluyla bir kez daha hatırlatmak amaçlandı.
ÜNLÜ YOUTUBER’LAR KORONAVİRÜS BİLİM KURULU ÜYELERİNE SORDU
“Aşı Ol, Sevdiklerine Yakın Ol” projesi kapsamında hazırlanan videolarda YouTube’un sevilen içerik üreticileri, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleriyle koronavirüs hastalığı ve aşıları hakkında merak edilen konular üzerinde konuştu, uzmanlara en çok merak edilen soruları sordu.
SORULARDAN BAZILARI ŞÖYLE:
- Kovid-19 gençleri daha az mı etkiliyor?
- mRNA aşı (Biontech) olanların kolunda metal kaşık duruyor mu?
- Aşılar kısırlık yapar mı?
- Gençler koronavirüsü kolay atlatıyor mu?
- Kovid-19'un çocuklarda görülme sıklığı nedir?
- Kovid-19 aşıları pıhtı oluşmasına ve kalp krizine sebep olur mu?
- Yurt dışında yaptırılan koronavirüs aşısı Türkiye'de geçerli mi?
- Kovid-19 aşılarının gelecekte yan etkileri olur mu?
- Kanser hastaları Kovid-19 aşısı olabilir mi?
- Gebeler koronavirüs aşısı olmalılar mı?
- Emziren kadınlar koronavirüs aşısı olmalılar mı?
Orkun Işıtmak ve Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Enes Batur ve Prof. Dr. Ateş Kara, Alper Rende ve Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, Betül Çakmak ve Prof. Dr. Levent Akın, Refika Birgül ve Prof. Dr. Hasan Tezer’in Kovid-19 aşıları hakkında sohbet ettiği videolar Sağlık Bakanlığı'nın YouTube kanalından, YouTube Türkiye resmi sayfasından ve www.youtube.com/asiolsevdiklerineyakinol linkinden izlenebilecek.