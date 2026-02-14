Sağlık Bakanlığı’ndan: Yaş alma rehberi

Haberin Devamı

- 5 VE ÜZERİ İLAÇ KULLANIMI SIKINTI: “Yaşlılara ev güvenliği açısından önerilerde bulunulmalı, destek gereken ihtiyaçlar ve gerekli cihazlar belirlenmeli. Çoklu ilaç kullanımı ve ilaç yan etkileri yaşlı hastalarda sık rastlanan bir sorun. Bu nedenle yaşlılarda yeni ilaç başlamaktan ziyade, ilaç keserek birçok semptomun ve hastalığın tedavisi sağlanabilir. Çalışmalarda 5 ve üzeri ilaç kullanımının, yaşlı hastalarda zihinsel ve fiziksel işlevlerde bir düşüşle ilişkili olduğu gösteriliyor.

- BANYODA TUTUNACAK YER ŞART: Yaşlılarda düşme riski artıyor. Bunun nedenleri arasında 80 yaş üzerinde olmak, parkinson, demans gibi nörolojik hastalıklar, kas güçsüzlüğü, son bir ay içinde hastaneden taburcu olma, yalnız yaşamak, düşme öyküsü, düşme korkusu, azalmış motor beceriler, baston, yürüteç gibi yardımcı araçların yanlış kullanımı, işitme ve görme bozukluğu yer alıyor. Düşmenin çevresel nedenleri arasında ise banyo ve tuvalette tutunacak yerlerin olmaması, zeminde ve çevresindeki sabitlenmemiş nesnelerin varlığı, kayan halılar, uygun olmayan ayakkabıların kullanımı, kapı eşiğine takılıp düşme, ıslak veya kaygan zemin, yetersiz aydınlatma bulunuyor.

- KİLO ALMAYA DA KAYBINA DA DİKKAT: Yaşlı bireylerde, herhangi bir müdahale olmaksızın 6 ile 12 ay gibi bir süre içerisinde vücut ağırlığının yüzde 5’inin kaybedilmesi, kişi hafif kilolu olsa bile klinik olarak önemli bulunuyor. Üç yıllık bir süre içinde, vücut ağırlığının yüzde 5’lik kaybının, yaşlı bireylerde mortalite riskini artırdığı belirtiliyor. Vücut ağırlığının fazla olması ise kardiyovasküler hastalıklar, diyabet, osteoartrit gibi bazı hastalıkların artışı ile ilişkilendiriliyor. Vücut ağırlığı fazla olan bireylerde ise özellikle bel çevresi fazla olanların sağlık durumunun daha olumsuz etkilendiği ve mortalite riskinin artırdığı biliniyor.

- YETERSİZ BESLENMEYİN: İleri yaş bireylerin düzenli olarak beslenme durumunun değerlendirilmesi gerekir. Bu şekilde herhangi bir yetersiz besin tüketimi varsa nedenleri ile birlikte analiz etme şansı verilmiş olur. Yaşlılarda hesaplanan günlük toplam enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 55-60’ı karbonhidratlardan sağlanmalı, ancak basit şekerlerin oranı yüzde 10’u geçmemelidir. Yaklaşık günlük enerjinin yüzde 30’u yağdan sağlanmalıdır. Doymamış yağ oranı yüksek yağların (zeytinyağı, ceviz yağı, susam yağı. vb) tüketimi teşvik edilmeli, hayvansal doymuş yağ tüketimi azaltılmalıdır. Omega-3 yağ asitlerinin ağırlıkta olduğu balık, ek olarak yeşil yapraklı sebzelerin tüketilmesi tercih edilir.”

-GÜNDE 3 FİNCANDAN AZ KAHVE İÇİLMELİ: Kahve alımı günlük 3 fincandan az olmalı. Asitli içeceklerin kısıtlı tüketilmesi konusunda hastalar uyarılmalı. Yaşlı kadınlarda yaklaşık 1.6 litre, yaşlı erkeklerde 2 litre sıvı tüketimi öneriliyor. Bu kişilerden düz bir zeminde dört metreyi 5 saniyenin altında yürümesi bekleniyor. Araştırmalar, kadınların erkeklere göre daha fazla düştüğü ve düşme sonucu kırık riskinin daha fazla olduğunu ortaya koyuyor. Hangi tür ayakkabının en düşük düşme riskini sağladığı belirsiz olmakla birlikte, yüksek topuklu ayakkabı giyilmesi düşme riskinde artış ile ilişkili bulunuyor.