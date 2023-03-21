Sağlık Bakanlığı’ndan ‘uyuz’ uyarısı

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Uyuz genellikle hasta olan biriyle doğrudan yakın temasla bulaşır. Kişiden kişiye genellikle 15-20 dakikalık bir sürede bile yakın temasla (aynı yatakta yatma, el ele tutuşma gibi) bulaşabilir. Yatak takımı, giysi ve havlu gibi kişisel eşyaların ortak kullanımı uyuzun bulaşmasını ve yayılmasını kolaylaştırır. Tedavide kullanılan ilaçlar hekimin önerdiği şekilde, dozda ve sürede kullanılmalıdır. Hasta ile doğrudan ve uzun süre yakın teması olanlar da eşzamanlı olarak tedavi edilmelidir. Çadır, konteyner, yurt gibi toplu yaşam alanlarını paylaşan kişiler, şikâyeti olmasa bile hasta ile aynı anda tedavi olmalıdır. Günlük kullanılan eşyalar (yatak, masa, sandalye, çadır, konteyner yüzeyleri, telefon vb.) sirke ile silinebilir” denildi.



