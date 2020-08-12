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Kaan ULU/ANKARA (DHA)
Haber Giriş: 12.08.2020 - 10:01,Son Güncelleme:

Sağlık Bakanlığı'ndan uyarı: Tedaviniz tamamlanana kadar evden çıkmayın

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Sağlık Bakanlığı'ndan uyarı: Tedaviniz tamamlanana kadar evden çıkmayın
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Sağlık Bakanlığı'nca, "Covid-19'a yakalandıysanız ve tedavinize evde devam edilecekse hastalığı başkalarına bulaştırmamak için tedaviniz tamamlanana kadar evden çıkmayın, evinizde mümkünse aile bireylerinden ayrı bir odada kalın" uyarısında bulunuldu.

Bakanlık sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından 'Covid-19 Evde İzlem Önerileri Broşürü' yayımladı. Açıklamada, "Covid-19'a yakalandıysanız ve tedavinize evde devam edilecekse hastalığı başkalarına bulaştırmamak için tedaviniz tamamlanana kadar evden çıkmayın. Evinizde mümkünse aile bireylerinden ayrı bir odada kalın" ifadesi yer aldı.

Ayrıca broşürde hastalıkta sık görülen belirti ve bulgular tekrar hatırlatılarak, evde tedavi süresince yapılması gerekenler sıralandı.

Sağlık Bakanlığından uyarı: Tedaviniz tamamlanana kadar evden çıkmayın

Sağlık Bakanlığından uyarı: Tedaviniz tamamlanana kadar evden çıkmayın

 

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