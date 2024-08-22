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Sağlık Bakanlığı'ndan 'topuk kanı' kararına ilişkin açıklama

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#Sağlık Bakanlığı#Kars Aile Mahkemesi#Kars
Sağlık Bakanlığından topuk kanı kararına ilişkin açıklama
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2024 22:36

Sağlık Bakanlığı, Kars Aile Mahkemesi tarafından topuk kanı alınması hakkında verilen karara karşı istinaf yoluna başvuru sürecinin başlatıldığını açıkladı.

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Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, "T.C. Kars Aile Mahkemesi tarafından 20 Ağustos 2024 tarihinde, Yenidoğan Tarama Programı kapsamında çocuklarımızın hastalıklarını erken teşhis ederek tedavilerini başlatmak amacıyla topuk kanı alınması hakkında verilen karar, ilk derece mahkemesi kararı olup kesin hüküm niteliğinde değildir. Kesin hüküm niteliği taşımayan mezkur kararın hatalı olduğunu değerlendirdiğimizden, bu karara karşı bakanlığımızca istinaf yoluna başvuru süreci ivedilikle başlatılmıştır. Hukukun, adalet ve doğruluk temelinde vereceği karara olan inancımız tam olduğundan, yargı süreci sonuçlanıncaya kadar Yenidoğan Tarama Programı aynı şekilde devam edecektir" denildi.

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#Sağlık Bakanlığı#Kars Aile Mahkemesi#Kars

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