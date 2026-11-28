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TÜRKİYE’de, 2025 yılı verilerine göre 15 yaş üzeri bireylerde obezite oranı yüzde 21.8. Bu sayının yıllar içerisinde giderek artması beklenirken Sağlık Bakanlığı da konuya el atarak teknolojik çözümler üretti. Geliştirilen ‘Ritmik’ uygulamasıyla akıllı saatlerden, sürekli şeker ölçümü aleti gibi cihazlardan hastaların sağlık verisi anlık olarak e-Nabız uygulamasına yüklenecek. Ayrıca hastalara egzersiz yapmayı hatırlatma ya da astımlı, KOAH’lılara hava ölçüm sistemleri ile açık havada yürüyüş yapacaksa nerede yürümesinin daha faydalı olacağını söyleme gibi özellikleri de olan uygulama önümüzdeki günlerde halkın kullanımına açılacak.

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TARAMA VE İZLEME...

Antalya’da düzenlenen HIMMS Avrasya Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Eğitimi Konferansı ve Fuarı’nda konuşan Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Dr. Özgür Sezer, dijital dönüşümleri anlattı: “Aslında biz 20 seneden beri Sağlık Bakanlığı’nda çok büyük bir dijital dönüşüm yaptık. Şu an 200’den fazla uygulamayı yürütüyoruz. Amacımız; elimizdeki verileri, sensör verilerini veya e-Nabız’ı nasıl daha akıllı hale getirip sizin sağlığınızı nasıl koruyabiliriz. Bu kapsamda Hastalık Yönetim Platformumuz var. Hastalık Yönetim Platformu’nda şimdiye kadar 93 bin işlem yapmışız. Buradaki işlemden kastım, tarama ve izlem. Burada amacımız bu verileri doktor erişim ekranlarıyla hekimlerle buluşturmak. Buluşturduktan sonra da hedefimiz; hekimlerimizin uzaktan hasta değerlendirmesi, yeni ismiyle Tele-Nabız’la kendi hastalarına veya aile hekimleri kendi nüfusuna önerilerde bulunabilmesi.”

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HARVARD İLE HACETTEPE’NİN ‘MAYA’SI TUTTU

Harvard Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi’nde eşzamanlı görev yapan Gastroenteroloji Uzmanı Öğr. Üyesi Doç. Dr. Cem Şimşek de obezite tedavisi için Harvard Üniversitesi ile birlikte geliştirdikleri Maya uygulamasını anlattı: “Bir doktorun obezite tedavisi için hastasıyla yapması gereken görüşme 1 saat olmalı. Hastanın nasıl kilo aldığı, hastalıkları, beslenme alışkanlıkları, psikolojisi, hepsi obezitede bir etken. Bu nedenle Harvard Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitesi işbirliğiyle bir uygulama geliştirdik. Maya ismindeki yapay zekâ uygulaması ile hasta bir saat boyunca hikâyesini doktora anlatır gibi anlatıyor. Uygulama ise doktorun işine yarayacak tüm bilgileri bir özet halinde sunuyor.”

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Cem Şimşek - Buse ÖZEL / ANTALYA

RİTMİK NELER YAPABİLİYOR YÜRÜYÜŞ YAP İLACINI AL SUYUNU İÇ

Sürekli şeker ölçüm cihazları, akıllı saat gibi akıllı sağlık teknolojilerinden verileri alarak e-Nabız’a yükleyebiliyor. KOAH, astım gibi hastalıkları olanlar için hava verilerini paylaşıyor ve önerilerde bulunuyor. Beslenme düzenine dair öneriler, yiyeceklerin kalorileri, tabağını nasıl düzenlemesi gerektiğine dair tavsiyeler veriyor. Hastalara ilaç saatlerini hatırlatıyor. Yürüyüş yapmaları için uyarıyor. Su içmeleri gereken aralıkları söylüyor.

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AİLE HEKİMLERİNE OBEZİTE EĞİTİMİ

Çağın sorunu obezite konusunda aile hekimlerine de eğitim verilecek. Lilly İlaç Genel Müdürü Ryan Dawson, “Türkiye’de 22 milyon insan fazla kilolu ya da obezite ile yaşıyor. Sağlık Bakanlığı ile şu anda aile hekimlerini nasıl eğitebileceğimiz üzerine çalışıyoruz çünkü aile hekimliği bu noktada çok önemli” dedi.

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