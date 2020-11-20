Sağlık Bakanlığı’ndan son dakika aşı açıklaması! Aşı gönüllüsü olmak isteyenler nasıl başvuru yapmalı?

SAĞLIK Bakanlığı'nca, Çin menşeli Covid-19 aşısının sağlık çalışanlarından sonra gönüllü vatandaşlar üzerinde de uygulanmasına başlandığı açıklandı. Aşının 726 gönüllü sağlık çalışanı üzerinde uygulandığı, ara güvenlilik raporuna göre, aşının önemli bir yan etkisinin bulunmadığının tespit edildiği belirtildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 15 Eylül'de Türkiye'de Faz-3 çalışmalarına başlanan Çin menşeli Covid-19 aşısını deneme uygulamalarının Türkiye’de 12 şehirde 25 merkezde devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İlk etapta yüksek riskli sağlık çalışanları üzerinde uygulamalarına başlanan aşı, bugüne kadar 726 gönüllü sağlık çalışanı üzerinde uygulandı ve 1237 doz aşı uygulaması yapıldı. Sağlık çalışanları grubundaki uygulamaların güvenlilik verileri olumlu olarak değerlendirildiği için uygulamalar normal riskli vatandaşlara da açıldı" denildi.

'ÖNEMLİ BİR YAN ETKİSİ YOK'

Aşılamanın devam eden aşamalarında her 500 gönüllüde ara değerlendirme raporları hazırlandığı belirtilerek, "6 Kasım tarihinde 518 kişi ile hazırlanan ara güvenlilik raporuna göre, aşının önemli bir yan etkisinin bulunmadığı tespit edildi. En sık görülen yan etkiler yorgunluk (yüzde 7,5), baş ağrısı (yüzde 3,5), kas ağrısı (yüzde 3), ateş (yüzde 3) ve enjeksiyon yerinde ağrı (yüzde 2,5) olarak raporlandı. Bağımsız veri izleme komitesi, ara güvenlilik raporunu eldeki verilerle değerlendirmesinde aşının güvenliliği ile ilgili çekinceleri olmadığını bildirdi" ifadesine yer verildi.

'12 BİN 450 GÖNÜLLÜDE UYGULANACAK'

Sağlık çalışanlarından sonra gönüllü vatandaşlar üzerinde de aşının uygulanmasına başlanacağı, 18-59 yaş arası, daha önce Covid-19 geçirmemiş vatandaşların 'https://covid19asi.calismasi.info' adresinden veya 0850 811 18 80 telefon numarasını arayarak gönüllü olabilecekleri bildirildi. Açıklamada, "Covid-19 aşısının, toplamda 12 bin 450 gönüllü üzerinde uygulanması planlanıyor. Aşı çalışmasında, gönüllülerin bir kısmına gerçek aşı, diğer bölümüne ise plasebo veriliyor. Bu yöntem, bilgisayar programı tarafından rastgele olarak belirleniyor ve hangi gönüllüye ne yapıldığını araştırma ekibi bilmiyor. Gönüllü vatandaşlar üzerinde yapılacak denemelerde, her 3 kişiden 2’sine gerçek aşı uygulanacak. Bu sayede gerçek aşı ile aşı olmayanlar arasında etki farkı ortaya konulabilecek. Çalışmanın bitiminde, plasebo kolundaki tüm gönüllüler de tekrar merkezlere davet edilecek ve gerçek aşı uygulaması yapılacak" denildi.