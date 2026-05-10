×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Sağlık Bakanlığından Sağlık İçin Hareket Et Günü açıklaması

Güncelleme Tarihi:

#Sağlık Bakanlığı#Sağlıklı Yaşam Merkezleri#Fiziksel Aktivite
Sağlık Bakanlığından Sağlık İçin Hareket Et Günü açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2026 16:12

Sağlık Bakanlığınca, Türkiye'deki 347 Sağlıklı Hayat Merkezinin 246'sında fiziksel aktivite salonunun yer aldığı ve bu salonlarda egzersiz programlarının ücretsiz yürütüldüğü bildirildi.

Haberin Devamı

Bakanlıktan 10 Mayıs Sağlık İçin Hareket Et Günü kapsamında yapılan açıklamada, hareket etmenin bireylerde fiziksel ve ruhsal sağlığın geliştirilmesine katkıda bulunarak olası hastalıkların riskini azalttığı belirtildi.

Bakanlıkça yürütülen koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri kapsamında Sağlıklı Hayat Merkezlerinde fizyoterapistlerce vatandaşlara ücretsiz fiziksel aktivite danışmanlığı hizmeti sunulduğu aktarılan açıklamada, "Alanında uzman fizyoterapistler, her yaş grubunda egzersiz ve fiziksel aktivite alışkanlığının önemini dikkate alarak kişinin ihtiyacına yönelik hareket danışmanlığı sunmakta, böylelikle sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılmasını amaçlamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Sağlıklı Hayat Merkezlerinde çeşitli spor aletleri eşliğinde yapılan egzersizlerin yanı sıra ücretsiz pilates dersleri de verildiği vurgulandı.

Haberin Devamı

"OBEZİTE, DİYABET VE KAS-İSKELET SİSTEMİ SORUNLARININ ÖNLENMESİNDE OLDUKÇA ÖNEMLİ"

Fizyoterapistlerin danışmanlığında uygulanan pilates programlarıyla danışanların duruş, denge ve esnekliklerinin geliştirilmesine katkı sağlandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Düzenli egzersiz, kardiyovasküler hastalıklar, obezite, diyabet ve kas-iskelet sistemi sorunlarının önlenmesinde oldukça önemlidir. Bu kapsamda ülkemizdeki 347 Sağlıklı Hayat Merkezinin 246'sında fiziksel aktivite salonu yer almakta olup, bu salonlarda egzersiz programları tamamen ücretsiz yürütülmektedir. Sağlıklı Hayat Merkezlerinde görev yapan fizyoterapistler tarafından, egzersiz öncesi risk faktörleri değerlendirilerek bireysel ya da grup egzersizi planlaması yapılmaktadır. Gruplar 8-15 kişi halinde oluşturulmakta, haftalık yürütülen programlarla bireylerin fiziksel aktivite düzeyini artırmak amaçlanmaktadır."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sağlık Bakanlığı#Sağlıklı Yaşam Merkezleri#Fiziksel Aktivite

BAKMADAN GEÇME!