MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika: Sağlık Bakanlığı’ndan restoranlar için yeni kararlar: Masalar arası mesafe en az 1 metre olacak
GeriGündem Son dakika: Sağlık Bakanlığı’ndan restoranlar için yeni kararlar: Masalar arası mesafe en az 1 metre olacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Meltem ÖZGENÇ / ANKARA
Haber Giriş: 19.03.2020 - 09:27,Son Güncelleme:/

Son dakika: Sağlık Bakanlığı’ndan restoranlar için yeni kararlar: Masalar arası mesafe en az 1 metre olacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika: Sağlık Bakanlığı’ndan restoranlar için yeni kararlar: Masalar arası mesafe en az 1 metre olacak
Abone Olgoogle-news

Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu tavsiyesiyle restoranlara yönelik yeni tedbir kararları aldı. Buna göre, masalar arasındaki mesafe en az bir metre olacak. İşte son dakika gelişmesinin detayları

Bakanlığın aldığı yeni önlemler şöyle:

KAPI KOLLARI SÜREKLİ TEMİZLENECEK

“Masalar arası mesafe bir metreden az olmayacak şekilde (tercihen 2 metre) düzenleme yapılacak.

Odalar ve diğer kapalı alanlardaki camlar günlük rutin temizlik esnasında açık olacak ve temizlik sonrası en az bir saat havalandırılacak.

Özellikle ellerle sık dokunulan yüzeyler, kapı kolları, bataryalar, tırabzanlar, düğmeler, telefon ahizesi, ortak kullanım alanlarındaki tuvalet ve lavabo temizliğine özen gösterilecek.

MİSAFİRLERİN EŞYALARINA DOKUNAN ELİNİ YIKAYACAK

Bardak ve tabak gibi ortak kullanılan eşyalar her kullanım sonrasında su ve deterjanla yıkanacak ve kullanımına kadar temiz bir ortamda saklanacak.

Restoran çalışanları, el temizliğine dikkat edecek. Eller en az 20 saniye boyunca sabun ve suyla yıkanacak, sabun ve suyun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptikleri kullanılacak.

Herhangi bir solunum yolu enfeksiyonu (ateş, öksürük, solunum sıkıntısı vb.) bulgusu olan personel şikayetleri düzelene kadar çalıştırılmayacak.

Misafirlerin kişisel eşyalarına temas eden kişiler, bu tür işlemler sonrasında derhal ellerini yıkayacak veya alkol bazlı el antiseptiğiyle el temizliği yapacak.”

Sağlık Bakanlığı yeni Corona Virüs tedbirlerini açıkladı Saç ektirmek isteyenler de Türkiyeye getirilmeyecek
Sağlık Bakanlığı yeni Corona Virüs tedbirlerini açıkladı! Saç ektirmek isteyenler de Türkiye'ye getirilmeyecek
Sağlık Bakanı Koca corona virüslü vaka sayısını açıkladı
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle