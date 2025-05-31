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Sağlık Bakanlığı'ndan Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin açıklama

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#Oğuz Murat Aci#Sağlık Bakanlığı#Ambulans
Sağlık Bakanlığından Oğuz Murat Acinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin açıklama
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2025 09:43

Sağlık Bakanlığı, ATV sürücüsü Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği kazada ambulansların geç geldiği iddiasına ilişkin, "İlk ambulans, yaralıların olduğu kaza yerine 11 dakika sonra varmıştır" açıklamasında bulundu.

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Sağlık Bakanlığı, İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart 2024'te meydana gelen ve ATV sürücüsü Oğuz Murat Aci'nin hayatını kaybettiği kazada ambulansların geç geldiğine dair iddialara yönelik açıklama yaptı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Merkezimizden 5 ambulans yönlendirilmiştir. İlk ambulans, yaralıların olduğu kaza yerine 11 dakika sonra varmıştır. Solunum-nabzı olmayan Murat Aci'ye ilk müdahale olay yerinde yapılmıştır. 20 dakika kalp masajı yapılmasına rağmen nabız geri döndürülememiş; ancak hasta genç olduğu için ambulansta da müdahaleye devam edilmiştir. Murat Aci, 25 dakikada hastaneye ulaştırılmıştır. Hastaneye varıncaya kadar geçen toplam süre 56 dakika olmakla birlikte; bu sürenin 45 dakikası hastaya müdahale ile geçmiştir" ifadelerine yer verildi.

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#Oğuz Murat Aci#Sağlık Bakanlığı#Ambulans

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