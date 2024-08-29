Sağlık Bakanlığı’ndan öğrencilere başarının sırrı... Beslenme tüyoları

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Sağlık Bakanlığı, okullar açılmadan veliler ve öğrenciler için beslenme önerilerinin yer aldığı tablo hazırladı. “Bu dönemde çocuklar yetersiz ve dengesiz beslenirse, hastalıklara karşı dirençsiz olur, sık hastalanır, hastalığı ağır seyreder ve devamsızlık nedeni ile okul başarısı düşer” denilen tabloda ana öğünler için dengeli mönüler seçilmesi tavsiye edildi. İşte başarıya götüren beslenme önerileri:

BESLENME ÇANTASINA EKMEK ARASI

- “Okulda öğle yemeği veriliyorsa, yemeklerinizi okul yemekhanesinde yiyerek daha dengeli ve sağlıklı beslenebilirsiniz. Okulda öğle yemeği verilemiyorsa, okula götüreceğiniz beslenme çantasını da aynı şekilde 4 besin grubunda bulunan besinlerden seçerek hazırlayabilirsiniz. Ekmek arasına yumurta, peynir, iyi pişmiş köfte, haşlanmış tavuk ya da et koyabilirsiniz.

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- Bunun yanına alacağınız iyi yıkanmış sebze veya meyveler (domates, salatalık, marul, kazınmış havuç, mandalina, elma, üzüm, kiraz, erik) vitamin ihtiyacınızı karşılayacaktır.

- Bunların yanına fındık, ceviz gibi kuruyemişlerin eklenmesi, enerji, protein ve mineral alımınıza destek olur.

- İçecek olarak okul kantininden alacağınız ayran veya süt iyi bir seçim olacaktır.

- Bazen okuldan alacağınız bir tost veya yine evden getireceğiniz 1-2 dilim börek, yanına ayran veya süt de öğle yemeğiniz olabilir. Ama bunun üzerine çantanızda bulunduracağınız bir sebze veya meyveyi de yemelisiniz.

ARA ÖĞÜNE DİKKAT

- Ara öğünlerde şeker ve yağ içeriği fazla olan yiyeceklerle gereksiz yere fazla enerji almış olursunuz. Ara öğünlerde meyve, ayran, süt, taze meyve suları, peynir-ekmek, küçük kek veya poğaçayla daha sağlıklı beslenmiş olursunuz. Tatlı yemek istediğiniz zamanlarda en iyi seçim, sütlaç veya muhallebi gibi sütlü tatlılardır.”

KAHVALTI

YUMURTA VE PEYNİR ŞART

- Peynir, haşlanmış yumurta, taze meyve suyu, ekmek.

- Süt, poğaça, mandalina veya portakal.

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- Süt, haşlanmış yumurta, domates-salatalık, ekmek.

- Peynirli omlet, domates-salatalık, ekmek, ıhlamur.

- Kaşarlı tost, taze meyve suyu.

- Süt, tahin-pekmez-ekmek, portakal.

- Vücut ağırlığı fazla değilse kahvaltılıklara pekmez, bal, reçel, marmelat ekleyebilirsiniz.

- Değişik bir kahvaltı yapmak istediğinizde süt veya yoğurt içine mısır gevreği ve yulaf ezmesi gibi kahvaltılık tahıllardan koyabilirsiniz. Yanında meyve yemeyi unutmayın.

ÖĞLE VE AKŞAM YEMEĞİ

KÖFTE YA DA TAVUK

- Kuru fasulye yemeği, bulgur pilavı, karışık salata, ayran.

- Kıymalı kabak yemeği, makarna, yoğurt.

- Kıymalı tepsi böreği, domates salatası, ayran.

- Mercimek çorba, etli yaprak sarma (yoğurtlu), meyve.

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- Fırında tavuk, pirinç pilavı, havuç-marul salatası.

- Püreli köfte, zeytinyağlı taze fasulye, sütlaç.