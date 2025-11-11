×
Sağlık Bakanlığı'ndan MHRS uyarısı: Suç duyurusu yapıldı

Güncelleme Tarihi:

#Sağlık Bakanlığı#Mhrs#Randevu Sistemi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 11, 2025 12:28

Sağlık Bakanlığı, 'Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS)' adıyla ücret talep edilen sahte internet siteleri ve sosyal medya hesapları hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Bakanlığımızın randevu sistemi olan Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden randevu almak, iptal etmek veya değiştirmek tamamen ücretsizdir. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için işlemlerini yalnızca 'www.mhrs.gov.tr' adresi ve MHRS mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirmeleri önemle rica olunur. MHRS adıyla ücret talep eden sahte internet siteleri ve sosyal medya hesapları hakkında suç duyurusunda bulunulmuştur. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur" denildi.

