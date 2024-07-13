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Sağlık Bakanlığı'ndan Mersin'deki yoğun bakımdaki hastaya ilişkin açıklama

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#Sağlık Bakanlığı#Mersin#Yoğun Bakım
Sağlık Bakanlığından Mersindeki yoğun bakımdaki hastaya ilişkin açıklama
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2024 01:26

Sağlık Bakanlığı, Mersin'de yoğun bakımda tedavisine devam edilen sağlık çalışanının durumunun hassasiyetle takip edildiğini bildirdi.

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Sağlık Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, İzmir ve Mersin'de yaşanan olayda hayatını kaybeden U.A. ve yoğun bakımda tedavisi devam eden Z.S.Ç. isimli sağlık çalışanlarının derin üzüntüsü içerisinde oldukları belirtilerek, "Öncelikli görevimiz halkımızın sağlığını korumaktır. Bu görevin gerekliliklerini yerine getirmek sağlık çalışanlarımızın iyiliğini ve sağlığını korumakla mümkündür. Bu kapsamda, topyekun ve kararlı bir çalışma azmiyle büyük sağlık camiamızın her bir ferdinin iyiliğini ve sağlığını korumak için hassasiyetle ve iş birliği içinde çalışmalıyız. Bakanlığımızca, konuya ilişkin detayların açıklığa kavuşturulması ve kamuoyunun aydınlatılması için ivedilikle üst düzey görevlendirmeler yapılmıştır. Bir genel müdür ve bir TUK üyesinin sorumluluğunda araştırma ve soruşturma süreçleri yürütülecek olup kamuoyuna detaylı bilgi verilecektir. Yaşanan acı hadiselerde İzmir'de hayatını kaybeden sağlık çalışanımıza Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Tedavisi devam eden sağlık çalışanımızın durumunu hassasiyetle takip ediyoruz. Başımız sağ olsun" ifadelerine yer verildi.

 
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#Sağlık Bakanlığı#Mersin#Yoğun Bakım

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